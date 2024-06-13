شركة تابعة لـ «ملتيبلاي» تستحوذ على «ذا جرومينج كومباني»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة أومورفيا، المتخصصة في مجال العناية الشخصية والجمال، والتابعة لمجموعة ملتيبلاي القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ولديها أعمال استثمارية وتشغيلية حول العالم، الاستحواذ على 100% من شركة «ذا جرومينج كومباني هولدينج»، إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات صالونات التجميل والعناية الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من شركة سيدار بريدج بارتنرز، وهي شركة استثمار تهتم بقطاع الجمال وبيع التجزئة.

وتضم «ذا جرومينج كومباني هولدينج» مجموعة من الصالونات التي تمتلكها أو تقوم بتشغيلها إضافة إلى 15 امتيازاً تجارياً وتنتشر في 5 دول.

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