بحث مراحل مبادرة «تسريع الصادرات» وتوفير بيئة تمويلية شاملة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورشة عمل لبحث المراحل المقبلة من مبادرة «تسريع الصادرات Xport Xponential»، بهدف إيضاح أهم الجوانب العملية، التي ستحدد آليات التطبيق الفعلي للمبادرة والتصورات الاستراتيجية للشراكات المنتظرة بين الأطراف المعنيين بها في المرحلة المقبلة، ودورها في توفير بيئة تمويلية شاملة للشركات المصدرة في الدولة.

وخلال الورشة قدمت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات عرضاً شاملاً ومفصلاً حول المبادرة، تناولت فيه أهدافها والشراكات المسجلة فيها حتى الآن، ومعايير وإجراءات الانضمام إليها، مستعرضة أهم الأرقام والمخرجات المتوقعة منها. وقالت: «نطمح من خلال هذه المبادرة إلى إحداث نقلة نوعية في مشهد التجارة الخارجية لدولة الإمارات».

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