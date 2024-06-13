«مالية عجمان» و«الاتحادية للضرائب» تعززان الشراكة الاستراتيجية

المصدر: عجمان - البيان

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استقبلت دائرة المالية في عجمان وفداً من الهيئة الاتحادية للضرائب في إطار التعاون والتنسيق الثنائي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، حيث عقدا اجتماعاً ناقشا خلاله عدداً من المواضيع المتعلقة بتطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة ومستجدات التشريعات الضريبية.

يأتي هذا الاجتماع ضمن نطاق اتفاقية التعاون التي تربط بين دائرة المالية في عجمان والهيئة الاتحادية للضرائب، والتي تشكل إطاراً فعالاً للعمل المشترك من أجل المساهمة في مزيد من الدعم لعملية التطبيق الناجح للنظام الضريبي في دولة الإمارات، وتعزيز الثقافة الضريبية والامتثال الضريبي الطوعي بما يدعم الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية للدولة ويسهم في تعزيز تنافسيتها.

وناقش الاجتماع المحاور إجراءات ومواعيد تسجيل الشركات المملوكة للجهات الحكومية والتابعة في نظام ضريبة الشركات، وخطوات تسجيل جهات النفع العام في ضريبة الشركات.

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