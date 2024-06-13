4.25 تريليونات أصول تاريخية للقطاع المصرفي بنهاية مارس

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي ووام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أصول القطاع المصرفي في الإمارات بنسبة 1.3 % من 4.198 تريليونات درهم في شهر فبراير إلى 4,254 تريليونات درهم بنهاية مارس بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي التي أظهرت ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 1.7 % من 2,013 تريليون درهم في نهاية فبراير إلى 2,047 تريليون درهم في نهاية شهر مارس، وذلك استناداً إلى زيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 5.3 %، إلى جانب ارتفاع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 1.1 % الذي شهد بدوره نمواً نظراً لارتفاع نشاط القطاع العام بنسبة 2.8 % والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.7 %، والقطاع الخاص بنسبة 1.4 %، فيما تخطى الائتمان تراجع الرصيد التراكمي الممنوح للقطاع الحكومي الذي بلغ 3 %.

وكشف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.254 تريليونات درهم في نهاية مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي تجاوز 13 % مقارنة بنحو 3.764 تريليونات درهم خلال مارس 2023، بزيادة تعادل 490 مليار درهم في 12 شهراً.

وذكر أن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.4 % تعادل 179.3 مليار درهم مقارنة بنحو 4.07 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

وأضاف أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1.7 % من 2.01 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي، إلى 2.04 تريليون درهم في نهاية مارس 2024، وذلك نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بنسبة 1.1 %، وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 5.3 %.

وعزا ارتفاع الائتمان المحلي إلى ارتفاع نشاط القطاع العام /الجهات المرتبطة بالحكومة/، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والقطاع الخاص بنسبة 2.8 % و1.7 % و1.4 % على التوالي.

وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 1.9 %، من 2.608 تريليون درهم في نهاية فبراير إلى 2.657 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.5 % وودائع غير المقيمين بنسبة 6.4 %.

وأرجع المركزي توسع ودائع المقيمين، إلى نمو ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 17.8 %، وودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.3 %، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2 %.

الودائع النقدية

وكشف «المركزي» عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 750.9 مليار درهم في مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 16 % أو ما يعادل 103.4 مليارات درهم، مقابل 647.5 مليار درهم في مارس 2023. وأوضح المصرف المركزي، أن الودائع النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 3.5 % أو ما يعادل 25.1 مليار درهم، مقارنة بنحو 725.8 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.4 % مقارنة بنحو 712.3 مليار درهم في نهاية 2023.

وذكر المركزي أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.256 تريليون درهم في مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ 22.1 %، مقابل 1.029 تريليون درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 227.6 مليار درهم. وأشار المصرف إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.2 % أو ما يوازي 62.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.194 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023.

وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 448.9 مليار درهم في مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.7 %، مقابل 420.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 28.3 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 4.32 % مقابل 430.3 مليار درهم في فبراير الماضي.

ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 146.9 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 13.7 %، مقارنة بنحو 129.2 مليار درهم في مارس 2023، بينما زادت على أساس شهري بمقدار 5.4 %، مقابل 139.4 مليار درهم في فبراير الماضي. وتوزع النقد المصدر بواقع 19.7 مليار درهم للنقد في البنوك، و127.2 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية مارس الماضي.

الأصول الأجنبية لـ«المركزي»

إلى ذلك، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 730 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائياته.

وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 3.3 % من 708.05 مليارات درهم خلال فبراير الماضي إلى 731.62 مليار درهم في مارس فبراير 2024، بزيادة تعادل 23.6 مليار درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 36.1 %، مقابل 537.39 مليار درهم خلال مارس 2023، بزيادة تعادل نحو 194.2 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت خلال الربع الأول العام الجاري بنحو 7.4 % أو ما يعادل 50.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية 2023.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 43.9 % إلى 489.31 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 339.98 مليار درهم في مارس 2023، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 4.65 % أو ما يعادل 21.75 مليار درهم مقارنة بنحو 467.5 مليار درهم في فبراير السابق عليه.

وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 185.83 مليار درهم مع نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 23.1 %، مقابل 150.92 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 34.9 مليار درهم.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 56.48 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ 21.5 % مقارنة بنحو 46.49 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 10 مليارات درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 10.5 % مقابل 51.12 مليار درهم في فبراير السابق عليه. وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

الميزانية

تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز الـ 770 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضح التقرير، أن ميزانية المصرف المركزي العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 30 % لتصل إلى 771.23 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 594.12 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 177.1 مليار درهم.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 3.2 % أو ما يعادل 23.6 مليار درهم مقابل نحو 747.62 مليار درهم في فبراير 2024.

وتوزعت ميزانية المركزي في جانب الأصول بواقع 359.04 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية، إلى جانب الاستثمارات بنحو 216.21 مليار درهم، و158.46 مليار درهم للودائع، و1.73 مليار درهم للقروض والسلف، و35.79 مليار درهم للأصول الأخرى.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز