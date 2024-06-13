«فيوز للتقنيات المالية» تحصل على ترخيص مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

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كشفت فيوز للتقنيات المالية، عن حصولها على ترخيص مركز دبي المالي العالمي، والذي يتيح لها تلبية الطلب المتنامي على تحويل الأموال في دولة الإمارات، وذلك في ضوء التوقعات بتجاوز سوق التحويلات في الدولة حاجز 7.5 مليارات دولار هذا العام، ونمو قيمة المعاملات من 3.08 % بمعدل نمو سنوي مركب لتصل إلى 8.5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2028.

ويخضع الترخيص الجديد لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، ويسهم في تعزيز قدرة فيوز على تسهيل المدفوعات للشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جورج دايفيس، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة فيوز: «تهدف رسالتنا إلى تسهيل وصول الشركات العالمية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يدعم قرارانا في العمل مع مركز دبي المالي العالمي الذي يدرك أهمية المدفوعات على الصعيدين الإقليمي والعالمي في تحقيق أهدافنا.

وجاء قرارنا بالعمل مع مركز دبي المالي العالمي بفضل تركيزه الكبير على الابتكار، فضلاً عن قدرته على تطبيق لوائح تنظيمية تدعم المؤسسات المالية العالمية وشركات التكنولوجيا المحلية».

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