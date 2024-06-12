1.8 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في ختام جلسة منتصف الأسبوع

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة ناهزت 1.8 مليار درهم، في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر "ألف للتعليم" و"إعمار القابضة" قائمة الأكثر نشاطا من حيث قيم التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.44 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و348.8 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 485.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 33.9 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.418 تريليون درهم، بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.74 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و673.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتصدر "ألف للتعليم"، في أول يوم تداول بسوق أبوظبي، قائمة الأكثر نشاطا مستقطبا سيولة بنحو 182.5 مليون درهم، تلاه "العالمية القابضة" بسيولة بنحو 172.6 مليون درهم، ثم "أدنوك للغاز" جاذبا نحو 81.7 مليون درهم.

واستحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات في سوق دبي بنحو 72.8 مليون درهم، تلاه "دريك آند سكل" جاذبا نحو 60 مليون درهم، ثم "العربية للطيران" مستقطبا نحو 40.2 مليون درهم.

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