ميزانية المصرف المركزي تتجاوز 770 مليار درهم في مارس بنمو سنوي 30%

المصدر: وام

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تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز الـ 770 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضح التقرير الصادر اليوم، أن ميزانية المصرف المركزي العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 30 % لتصل إلى 771.23 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 594.12 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 177.1 مليار درهم.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 3.2 % أو ما يعادل 23.6 مليار درهم مقابل نحو 747.62 مليار درهم في فبراير 2024.

وحسب الإحصائيات، توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 359.04 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في مارس الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 216.21 مليار درهم، و158.46 مليار درهم للودائع، و1.73 مليار درهم للقروض والسلف، و35.79 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 322.9 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 264.12 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و146.85 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و26.2 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و11.12مليار درهم خصوم أخرى.

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