شركة XTB توقع عقد شراكة عمل مع موقع ثقة في الإمارات

المصدر: البيان

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في واحدة من أهم الخطوات الاستراتيجية التي دائمًا ما تطمح إليها شركة XTB لتعزيز جهود تواجدها في السوق الإماراتي، وتعزيز ثقة المتداولين فيها، قامت شركة XTB بتوقيع عقد شراكة دعائية مع موقع ثقة في الإمارات، حيث كانت قد أعلنت شركة XTB MENA الرائدة في مجال التداول والاستثمار المالي عن توقيعها عقد شراكة رسمي مع MMNow Media الراعي الرسمي لموقع ثقة المختص بتقييم شركات التداول، بموجب هذه الشراكة سيتم تمهيد الطريق لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الإعلانات الموجهة للجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا، وتأتي هذه الشراكة كاستراتيجية أكثر من فعالة ستساعد XTB MENA في تعزيز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالطبع في دولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصًا أن الشركة تحمل تراخيص محلية من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، وهذا ما شجع موقع ثقة والعاملين عليه على تعزيز اتمام هذه الشراكة، وتفعيل التعاون على نطاق واسع، مدفوع بدور موقع ثقة الفعال في توجيه المستثمرين، وثقة المستثمرين في هذه التوجيهات .

تهدف XTB MENA من وراء هذه الشراكة إلى زيادة الوعي بخدماتها، والمنتجات التي تقدمها في الإمارات للمستثمرين الماليين، وتأتي الشراكة مع موقع ثقة كأداة فعالة تلعب دورًا محوريًا في الوصول إلى هذا الهدف، وتحقيقه.

بشكل عام، يعتبر موقع ثقة من أبرز المواقع المتخصصة في تقييم شركات التداول المرخصة في الإمارات، حيث وعلى مدار العديد من السنوات الماضية قدم الموقع للمستثمرين المعلومات الموثوقة والشاملة عن العديد من شركات التداول الموجودة في مختلف أنحاء العالم، وقد وضع على عاتقه تقديم معلومات تفصيلية وواضحة خالية من أي تحيزات حول كل شركات التداول التي يتم رصدها من خلاله، وهذا بالتأكيد ساهم في جعل الموقع الوجه الأولى للكثير من المتداولين في الوطن العربي، بفعل الثقة التي تمكن الموقع من اكتسابها بمصداقية العاملين عليه، وبالتأكيد من خلال هذه الشراكة سيقوم موقع ثقة بتوجيه المستثمرين بشكل مباشر إلى شركة XTB MENA، مما سيسهم في تعزيز الثقة وزيادة عدد العملاء المحتملين الذين يتوجهون للاستفادة من خدمات الشركة.

تعكس هذه الشراكة أيضاً التزام XTB MENA بتعزيز تواجدها الرقمي وتبني أحدث تقنيات التسويق الرقمي، ومن خلال الاستفادة من الجمهور الواسع والمتنوع لموقع ثقة الإلكتروني، ستتمكن الشركة من الوصول إلى جمهور أكبر وأكثر تنوعًا، مما يعزز فرص النمو والتوسع في السوق.

يذكر، أن شركة XTB واحدة من أكبر وسطاء التداول في العالم، وتوفر للمستثمرين إمكانية الوصول الفوري إلى المئات من الأسواق المالية العالمية من خلال منصات تداول إلكترونية احترافية، وسلسة في التعامل تمكن المستثمرين من الوصول إلى سوق التداول الذي يريدون التداول عليه، وتقدم لهم العديد من المزايا والخدمات الرائعة التي تساعد المتداولين في تحقيق أهداف التداول الخاصة بهم، كل هذا مدعوم بخبرة ترجع إلى أكثر من 20 عام، في أكثر من 13 دولة حول العالم منها المملكة المتحدة، وألمانيا، وبولندا، وفرنسا، وشيلي، والإمارات العربية المتحدة.

بموجب هذا العقد، استحوذت شركة XTB MENA على الحصة الكاملة من الإعلانات الموجهة للجمهور في دولة الإمارات عبر موقع ثقة. هذا يعني أن جميع الإعلانات التي ستظهر على موقع ثقة ستكون مخصصة لشركة XTB MENA، مما يضمن تعزيز الوعي بالعلامة التجارية وزيادة التفاعل مع الجمهور المستهدف.

يجدر الإشارة، إلى أنه تلتزم XTB MENA بالشفافية المطلقة تجاه عملائها، وهذا بموجب التراخيص المحلية في دبي، حيث تلتزم الشركة باللوائح التنظيمية، وتقدم خدمات مالية تتماشى مع أفضل المعايير الدولية، والمحلية، مما يعزز ثقة المستثمرين في التعامل معها، وهذا ما دفع ثقة لعقد الشراكة معها بكل أريحية.

تُعد هذه الشراكة خطوة جديدة في مسيرة التقدم لشركة XTB MENA، حيث تواصل التوسع في تقديم خدماتها المميزة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبهذا الإعلان، تبدأ XTB MENA فصلاً جديداً في رحلتها نحو تعزيز حضورها في السوق الإماراتي، معززةً بذلك رؤيتها واستراتيجيتها الرامية إلى تقديم خدمات تداول موثوقة ومتطورة تلبي احتياجات وتطلعات المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. كما تعكس الشراكة التزام الشركة بتقديم خدمات عالية الجودة للمستثمرين، مما يعزز من فرص النمو المستدام والنجاح على المدى الطويل.

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