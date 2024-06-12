إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها لطرح «ألف للتعليم القابضة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «ألف للتعليم القابضة» بقيمة 515 مليون دولار أمريكي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية. وتحظى شركة «ألف» الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة ومقرها أبو ظبي، بمكانة رائدة في قطاع تكنولوجيا الخدمات التعليمية؛ حيث تنفرد بتقديم باقة من البرامج والحلول الرقمية التعليمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك للصفقة.

شهدت الصفقة قيام شركة «ألف» بطرح 1.4 مليار سهم بسعر 1.35 درهم للسهم، وهو ما يمثل 20% من إجمالي أسهم الشركة المُصدرة، لتبلغ بذلك القيمة السوقية 9.45 مليار درهم إماراتي (2.6 مليار دولار)، علمًا بأن الأسهم المطروحة مملوكة لكل من شركة «تيكنوفا للاستثمار» وشركة «كريبتونايت للاستثمار».

وقد لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين على الساحة المحلية والإقليمية والدولية على حدٍ سواءٍ، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 39 مرة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز "AlefEdT".

وفي هذا السياق، صرح مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن هذه الصفقة تعد بمثابة علامة فارقة في مسيرة إي اف چي هيرميس باعتبارها أول صفقة للشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بصفتها المنسق الدولي المشترك، وهي أيضًا الصفقة الأولى من نوعها كأول عملية إدراج لشركة متخصصة في قطاع التكنولوجيا في الإمارات كطرح عام أولي. وأضاف جاد أن الإقبال الكبير من المجتمع الاستثماري على هذه الصفقة يبرهن على إمكانات النمو الكبيرة التي تتمتع بها شركة "ألف" ومنهجها الابتكاري في تقديم مختلف حلول التعلم الرقمي. وأكد جاد أن هذه الصفقة تؤكد التزام إي اف چي هيرميس المتجدد بالمساهمة في دعم النمو الذي تشهده الإمارات وأسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام، فضلاً عن دعم أهداف النمو التي يتبناها العملاء، وهو ما يعكس نجاح الشركة في إتمام ستّ صفقات في السوق الإماراتي وعشر صفقات في أسواق دول مجلس التعاون هذا العام وحده. وأعرب جاد عن اعتزازه بمساهمة إي اف چي هيرميس في التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، مؤكدا تطلع الشركة إلى اقتناص المزيد من الفرص التي تثمر عن دفع عجلة التقدم وتعزيز الابتكار في أسواق رأس المال في المنطقة.

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