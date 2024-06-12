إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها لصفقة الطرح المسوّق بالكامل لـ «أرامكو»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الثانوي المسوق بالكامل لشركة «أرامكو» بقيمة 11 مليار دولار أمريكي في سوق الأسهم السعودية. وتعد «أرامكو» أكبر شركة متكاملة في قطاع الطاقة والكيمياويات المتكاملة على مستوى العالم، وهي الشركة الوطنية للنفط المدرجة في سوق الأسهم السعودية. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة، التي تعد أكبر صفقة طرح مسوّق بالكامل في المنطقة.

شهدت الصفقة قيام شركة «أرامكو» بطرح 1.545 مليار سهم بسعر 27.25 ريال للسهم، وهو ما يمثل 0.64% من إجمالي أسهم الشركة المُصدرة.

وفي هذا السياق، أعرب علي خالبي رئيس قسم أسواق رأس المال في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس عن اعتزازه بالدور المحوري للشركة في إتمام هذه الصفقة التي تبرهن على مكانتها الرائدة وقدراتها على إتمام الصفقات الاستراتيجية الكبرى. وأوضح خالبي أن هذا الإنجاز يؤكد على التزام إي اف جي هيرميس الراسخ بدعم أهداف النمو لشركائها الاستراتيجيين بجميع أسواق رأس المال في المنطقة. وأضاف خالبي أن هذه الصفقة أبرزت المكانة الرائدة للشركة في أسواق رأس المال بالمنطقة، وذلك في ضوء إتمام 10 صفقات منذ بداية العام الجاري. وأشار إلى التطور الملحوظ لأسواق رأس المال بالمنطقة وفي مقدمتها السوق السعودي والذي شهد مؤخرًا عدد من الصفقات الاستراتيجية غير التقليدية التي ساهمت إي اف چي هيرميس في إتمامها مؤخرًا، مثل صفقة الطرح الثانوي لأسهم شركة «أدنوك للحفر» وصفقة الطرح العام الثانوي المسوق بالكامل لشركة «أرامكو»، واللتان تعكسان القدرات الابتكارية التي يحظى بها إي اف جي هيرميس باعتباره بنك الاستثمار الرائد على مستوى المنطقة. كما أضاف خالبي أن تلك الصفقات تعكس الحرص الدائم للشركة على تعزيز الابتكار وتحقيق التميّز في القطاع المالي، وتبرز مساعيها نحو رسم مستقبل مشرق لأسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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