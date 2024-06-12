سيتي جروب وبنك الإمارات دبي الوطني يتعاونان لتوفير خدمة المقاصة الدولية الأولى من نوعها بالدولار الأمريكي على مدار الساعة في الشرق الأوسط

المصدر: البيان

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أعلن سيتي جروب (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز C)؛ وبنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، اليوم عن تعاونهما معاً لإطلاق خدمة المقاصة بالدولار الأمريكي من سيتي على مدار الساعة في منطقة الشرق الأوسط. وبذلك يصبح بنك الإمارات دبي الوطني أول بنك يستخدم هذه الخدمة المبتكرة من سيتي جروب لدعم عملائه من الشركات والأفراد في إجراء المدفوعات الدولية بالدولار الأمريكي على مدار الساعة عبر شبكة فروعه.

وسيوفر بنك الإمارات دبي الوطني هذه الخدمة على امتداد شبكة فروعه في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مما يساهم في تفادي المشكلات التي تعترض تدفق المدفوعات عبر المنطقة جرّاء اختلاف أوقات عطلات نهاية الأسبوع والدوام الرسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يؤثر على مواعيد تنفيذ المعاملات. ويعتزم بنك الإمارات دبي الوطني، بالتعاون مع سيتي جروب، توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل جميع فروعه في منطقة الشرق الأوسط والعالم، بما في ذلك الشراكات مع المؤسسات التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني.

وبهذه المناسبة، قال شاهمير خليق، رئيس الخدمات في سيتي جروب: "تتطلب احتياجات المستهلكين إمكانية الدفع الفوري أينما كانوا حول العالم. ويشكّل تعاوننا مع بنك الإمارات دبي الوطني خطوة مهمة في مساعينا لتطوير حل مصرفي شامل يلبي احتياجات البنوك المشاركة وعملائها في جميع الأوقات. ويعتبر إطلاق خدمة المقاصة بالدولار الأمريكي على مدار الساعة إضافة مهمة للسوق، حيث تبرز قدراتنا الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات والمقاصة عبر الحدود، والتي تمكّن عملاءنا من إجراء المدفوعات بسرعة وكفاءة وشفافية أكبر."

ويشار إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني سيستفيد بشكلٍ كامل من إمكانات خدمة المقاصة بالدولار الأمريكي على مدار الساعة من سيتي جروب، بما في ذلك تنفيذ المدفوعات التجارية ومدفوعات الخزينة. ويؤكد تعاون البنك مع سيتي جروب على دوره الرائد في توفير خدمات مبتكرة لعملائه.

ومن جانبه، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يعكس تعاوننا مع سيتي جروب لتوفير خدمة المقاصة بالدولار الأمريكي على مدار الساعة في المنطقة التزامنا الراسخ بتسهيل متطلبات الدفع لعملائنا عبر ممرات التجارة الرئيسية التي يعملون فيها. وتدعم هذه الخدمة طموحات النمو للعملاء عبر تمكينهم من تحويل الأموال بسهولة وفي الوقت المناسب دون القلق بشأن مواعيد العطلات وأوقات الدوام الرسمي."

وتُعد تقنية المقاصة بالدولار الأمريكي على مدار الساعة من سيتي جروب عنصراً أساسياً من الحل الذي يتيح لبنك الإمارات دبي الوطني توفير خدمات الدفع بالدولار الأمريكي على مدار الساعة بين فروعه. وتتيح هذه الخدمة إنجاز المدفوعات بالدولار الأمريكي عبر 1,500 مؤسسة مالية من عملاء سيتي جروب عالمياً، وذلك على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع بما في ذلك العطلات في الولايات المتحدة. ويستخدم هذه الخدمة ما يزيد على 130 مؤسسة مالية من عملاء سيتي جروب منذ عام 2022.

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