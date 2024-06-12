المركزي يضيف 50مليار درهم إلى قيمة أصوله الاجنبية خلال 3 أشهر

المصدر: أبوظبي – سامح الليثي

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أضاف المصرف المركزي ا حوالي 50 مليار درهم إلى إجمالي أصوله الأجنبية خلال الربع الأول من العام الجاري ليرتفع رصيدها التراكمي الإجمالي إلى 731 مليار درهم بنهاية شهر مارس الماضي .

وأوضحت البيانات بأن الارصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بلغت قيمتها 489.3مليار درهم في مارس مقابل 443.4مليار في ديسمبر 2023.

بينما تقلصت قيمة الأوراق المالية الأجنبية نسبيا إلى 189.4 مليار درهم مقابل 187.1مليار درهم فيما بلغت الأصول الأجنبية الأخرى حوالي 56.5 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 50.5 مليار درهم نهاية العام الماضي.

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