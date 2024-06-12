المركزي: أصول البنوك العاملة بالإمارات تتخطى 4,2 تريليونات درهم نهاية الربع الأول

المصدر: أبوظبي -سامح الليثي

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ارتفعت أصول البنوك العاملة بالإمارات شاملة شهادات القبول المصرفية بنسبة 1.3% من 4.198 تريليونات درهم في شهر فبراير إلى 4,254 تريليونات درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري 2024. و أضاف 50 مليار درهم إلى إجمالي أصوله الأجنبية خلال الربع الأول من 2024 ليرتفع رصيده الإجمالي إلى 731 مليار درهم،

واظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي اليوم الأربعاء بإرتفاع إجمالي الإئتمان بنسبة 1.7% من 2,013 تريليون درهم في نهاية فبراير إلى 2,047 تريليون درهم إماراتي في نهاية شهر مارس وذلك إستنادا إلى زيادة الإئتمان الأجنبي بنسبة 5.3% إلى جانب ارتفاع إجمالي الإئتمان المحلي بنسبة %1.1 الذي شهد بدوره نموا نظرا لارتفاع نشاط القطاع العام بنسبة 2.8% والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.7% ، والقطاع الخاص بنسبة 1.4% فيما تخطي الإئتمان تراجع الرصيد التراكمي الممنوح للقطاع الحكومي الذي بلغ 3%

مقابل ذلك ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة %1.9 من 2.608 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير إلى 2,657 تريليون درهم في نهاية شهر مارس وترجع الزيادة في إجمالي الودائع المصرفية إلى نمو ودائع المقيمين بنسبة %1.5 وودائع غير المقيمين بنسبة 6.4%.

وتوسعت ودائع المقيمين نتيجة نمو ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة %17.8 وودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.3% وودائع القطاع الخاص بنسبة 2% وهو ما عوض ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة التي تراجعت بنسبة 7% نهاية مارس الماضي.

وأضاف المصرف المركزي حوالي 50 مليار درهم إلى إجمالي أصوله الأجنبية خلال الربع الأول من العام الجاري ليرتفع رصيدها التراكمي الإجمالي إلى 731 مليار درهم بنهاية شهر مارس الماضي .

وأوضحت البيانات بأن الارصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بلغت قيمتها 489.3مليار درهم في مارس مقابل 443.4مليار في ديسمبر 2023.

بينما تقلصت قيمة الأوراق المالية الأجنبية نسبيا إلى 189.4 مليار درهم مقابل 187.1مليار درهم فيما بلغت الأصول الأجنبية الأخرى حوالي 56.5 مليار درهم بنهاية مارس مقابل 50.5 مليار درهم نهاية العام الماضي.

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