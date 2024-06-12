«باي بيت» تخطط مغادرة الصين إلى دبي

المصدر: (دبي – مصطفى درويش)

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تخطط منصة «باي بيت» للعملات المشفرة إغلاق مكاتبها في شنغهاي وشنتشن ونقل موظفيها إلى دبي، بعد فترة وجيزة من إطلاق عمليات تسجيل المستخدمين الصينيين، نتيجة فرض السلطات المحلية تدابير تنظيمية صارمة.

وتعد «باي بيت» هي ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التجارة.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة تأتي مع التزام الشركة بالقانون واللوائح العالمية ذات الصلة، وأنها لا تعني أن بورصات العملات المشفرة تواجه حالياً تحديات عالمية، لكنه تخطيط استباقي بالتواجد في الدول الأكثر ملاءمة للعملات المشفرة، للبقاء في صدارة المنافسة.

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