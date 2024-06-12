9.2 مليارات تصرفات عقارات دبي في يومين

المصدر: (دبي ـ مشعل العباس)

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تجاوزت قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال يومين أكثر من 9 مليارات درهم، مسجلة تصرفات بقيمة 9.2 مليار درهم، حيث سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، أكثر من 4.64 مليارات درهم تمت عبر 1165 صفقة، فيما سجلت أول أمس 4.56 مليار درهم.

وشهدت الدائرة أمس تسجيل 977 مبايعة بقيمة 3.32 مليارات درهم، منها 155 مبايعة لأراضٍ، و781 مبايعة لوحدات سكنية و41 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 7 مبايعات أمس من حيث القيمة بـ579 مليون درهم عبر 73 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بقيمة 392 مليون درهم نتجت عن 88 صفقة، وثالثاً منطقة أبراج بحيرات جميرا بـ245 مليون درهم عبر 135 صفقة، ورابعاً منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 3 صفقات بقيمة 217 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.19 مليار درهم تمت عبر 148 معاملة، منها 38 رهناً لأراضٍ، و110 رهون لوحدات سكنية، و21 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 40 هبة بقيمة 132 مليون درهم.

فيما شهد السوق العقاري أول أمس بيع شقتين بلغت قيمتهما 270 مليون درهم.

إلى ذلك، بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أول أمس، أكثر من 4.56 مليارات درهم تمت عبر 1465 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 1234 مبايعة بقيمة 2.8 مليار درهم، منها 125 مبايعة لأراضٍ، و1037 مبايعة لوحدات سكنية و72 مبايعة لمبانٍ.

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