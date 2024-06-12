«أدنوك» تقترب من الفحص النافي للجهالة لـ«كوفيسترو» للكيماويات

المصدر: أبوظبي - د ب أ

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قالت مصادر مطلعة، إن شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك) اقتربت من الحصول على حق الفحص النافي للجهالة لشركة الكيماويات الألمانية كوفيسترو كجزء من العرض المحسن الذي قدمته الشركة الإماراتية للاستحواذ على الشركة الألمانية، مشيرة إلى وجود زخم جديد للمحادثات المستمرة بين الجانبين منذ أكثر من عام بشأن الصفقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول، إن الشركة الألمانية تخطط لعقد اجتماع لمجلس الإشراف اليوم لمناقشة الموضوع، مضيفة أن الشركتين حققتا تقدماً خلال الأسابيع الأخيرة بشأن عدد من النقاط الأساسية في الصفقة. وأشارت أدنوك إلى احتمال رفع قيمة عرضها غير الملزم لشراء الشركة مقابل 60 يورو للسهم بقيمة إجمالية 11.3 مليار يورو (12 مليار دولار) إذا تمت عملية الفحص النافي للجهالة بشكل جيد.

وقالت بعض المصادر، إن عملية الفحص العميق النافي للجهالة، إذا حصلت عليه أدنوك، قد تتم خلال الشهر الحالي ولن تظهر أي عثرات محتملة قبل يوليو المقبل. وتأمل كوفيسترو أن تؤدي العملية إلى زيادة قيمة عرض أدنوك بما يتراوح بين يورو و2 يورو للسهم الواحد، بحسب أحد المصادر.

وطلب صندوق الاستثمار الألماني يونيون إنفستمنت وهو من أكبر 15 مساهماً في كوفيسترو إدارة الشركة بالسماح لشركة أدنوك بالاطلاع التفصيلي على حسابات الشركة عقب تقرير نشرته بلومبرج عن اعتزام أدنوك زيادة قيمة عرض الاستحواذ.

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