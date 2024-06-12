«أرادَ» تغلق بنجاح صفقة تمويل ثانية بعد إصدار للصكوك بقيمة 400 مليون دولار

المصدر: الشارقة - البيان

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أغلقت شركة «أرادَ» للتطوير والمصنفة بدرجة (B1) من جانب مؤسسة موديز، و(B+) من جانب مؤسسة فيتش، بنجاح صفقة تمويل عام ثانية على هيئة صكوك بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، والتي تم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية وناسداك دبي، وهذا هو الإصدار الأول ضمن برنامج صكوك «أرادَ»، الذي تم تأسيسه مؤخراً وبقيمة مليار دولار أمريكي.

وتم تصنيف هذا الإصدار الجديد من الصكوك القياسية لمدة خمسة أعوام من فئة (RegS) بدرجة (BB-) من جانب مؤسسة فيتش، ودرجة (B1) من جانب مؤسسة موديز، وتم تسعير الصكوك على قدم المساواة عند قسيمة بنسبة 8.000% ضمن نطاق توجيهي مبدئي بواقع 8.675%، وبفارق 355 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية. وتميزت هذه الصفقة بواحد من أعلى معدلات تشديد شروط الأسعار ضمن جهات الإصدار العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تم تسعيرها بفارق يزيد على 150 نقطة أساس مقارنة بالصكوك، التي تم تسعيرها لأول مرة سابقاً.

وسيتم استخدام عائدات الصفقة لإدارة التمويل الثنائي الحالي، والأغراض العامة للشركة، ودعم عملية التطوير في مشاريع «أرادَ» القائمة. وقد شهد هذا الإصدار من الصكوك طلباً كبيراً لدى جمهور المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تم تسجيل طلبات اكتتاب بقيمة 1.45 مليار دولار أمريكي، وهو ما يشكل أكثر من ثلاثة أضعاف ونصف حجم المعروض.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: «يمثل هذا الإصدار البارز مرة أخرى إشارة واضحة على مدى تنامي اهتمام المستثمرين المؤسسيين من جميع أنحاء العالم بسجل الأداء المستقر، والحوكمة الرشيدة، وقصة النمو الاستثنائي لدى أراد».

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