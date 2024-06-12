36.8 مليار درهم الحجم المتوقع لقطاع الضيافة الإماراتي في 2028

المصدر: دبي- البيان

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يُتوقع أن يشهد قطاع الضيافة في دولة الإمارات نمواً بمعدل سنوي قدره 6.9 % ليصل إلى 10 مليارات دولار (36.8 مليار درهم) في العام 2028، مقارنة بـ 7.1 مليارات دولار (26.1 مليار درهم) في العام 2023، ويُعزى هذا النمو إلى جاذبية الدولة للسياح الدوليين باعتبارها وجهة عالمية رائدة للترفيه والأعمال، مدعومة بالبنية التحتية المتطورة لقطاع السياحة، بحسب تقرير «ألبن كابيتال».

ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن يرتفع عدد السياح الدوليين إلى الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 5 % على مدار أربع سنوات ليصل إلى 30.4 مليون سائح في العام 2028. ومن المتوقع أن تشهد الإمارات زيادة في معدل الإشغال تبلغ نسبتها 78.7 % خلال الفترة بين 2023 و2028.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينمو متوسط السعر اليومي بمعدل سنوي مركب قدره 2.2 % ليصل إلى 161.1 دولاراً (592 درهماً) بحلول العام 2028، مقارنة بـ 144.5 دولاراً (531 درهماً) في العام 2023، بينما يتوقع أن ترتفع إيرادات الغرفة المتوافرة بمعدل سنوي مركب نسبته 3.3 % إلى 126.8 دولاراً (466 درهماً) مقارنة بـ 107.9 دولارات (397 درهماً) خلال الفترة ذاتها.

وأطلقت «ألبن كابيتال»، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية ومقرها دبي، تقريرها حول صناعة الضيافة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، أمس، حيث يقدم التقرير الشامل تحليلاً وتوقعات معمقة حول قطاع الضيافة، كما يرصد الاتجاهات الراهنة ومحركات النمو والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. وإضافة لذلك، يذكر التقرير أسماء عدد من شركات الضيافة التي تدير عملياتها في المنطقة.

وجرى إطلاق التقرير خلال ندوة عبر الإنترنت، تلاها جلسة نقاشية ضمت كلاً من «غازي مشرفي» المدير المالي في «روتانا لإدارة الفنادق»، و«فيجاي راغهافان»، المدير المالي لمجموعة «أرينكو»، و«هالة مطر شوفاني» رئيسة شركة «إتش في إس» في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، و«إيان آرنوت»، مدير تطوير قسم الضيافة في شركة «التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية»، و«سنجاي بهاتيا»، العضو المنتدب لدى «ألبن كابيتال». وتولّت إدارة الجلسة «سمينا أحمد»، العضو المنتدب لألبن كابيتال.

وقالت سمينا أحمد: «أصبحت الإمارات موقعاً مفضلاً لعقد مؤتمرات الأعمال وإقامة المعارض الثقافية الإقليمية والدولية. وضمن إطار استراتيجيتها للسياحة، تهدف الإمارات للترحيب بنحو 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية سنوياً وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450.0 مليار درهم بحلول العام 2031.

ومن المتوقع أن تلعب دبي دوراً أساسياً في تحقيق تلك الأهداف، في ظل مكانتها كوجهة سياحية عالمية، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة التي أنفقتها على مرّ السنين في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بقطاع السياحة. وانطلاقاً من أجندة دبي الاقتصادية (D33)، تهدف الإمارة إلى تكريس مكانتها ضمن أفضل ثلاث وجهات سياحية عالمياً بحلول العام 2033».

وأضافت سمينا: «بعد استضافتها الناجحة لأحداث عالمية كبرى مثل «إكسبو 2020 دبي»، تهدف الإمارة إلى استضافة 400 فعالية دولية سنوياً بحلول العام 2025. وإضافة لذلك، في مسعى لتعزيز تدفق السياح من الهند، عمدت حكومة الإمارات إلى تبسيط إجراءات التأشيرة عبر طرح التأشيرة السياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات للهنود.

حيث تمكّن هذه التأشيرة المسافرين من زيارة الإمارات عدة مرات على مدار خمس سنوات، وتتيح لحاملها البقاء مدة لا تتجاوز 180 يوماً في السنة. ومن المتوقع أن تسهم كافة هذه العوامل في دعم النمو في عدد السياح القادمين إلى دولة الإمارات، مما يدفع النمو في متوسط السعر اليومي وإيرادات الغرفة المتوافرة».

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