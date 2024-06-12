«إنفلوأنسر أريبيا»: 55 % من المؤثرين يختارون دبي المدينة الأبرز لأفضل الصور على «منصات التواصل»

المصدر: دبي - البيان

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أصدرت شركة «ويبر شاندويك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا» تقريراً تحت عنوان «إنفلوأنسر أريبيا» (InfluAnswer ARABIA)، الذي تناول بالتحليل صناعة التسويق عبر المؤثرين وصناع المحتوى في المنطقة، وذلك خلال حفل خاص نظمته الشركة في دبي بحضور حشد من المؤثرين، وصناع المحتوى، والإعلاميين، ومديري الاتصال والتسويق من عدد من المؤسسات الخاصة والحكومية.

وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لالتقاط أجمل الصور ووفرة المواقع الرائعة للتصوير، فقد اختار المؤثرون دبي (55%)، باعتبارها المدينة الأجمل لالتقاط الصور ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي، تليها الرياض (14%)، والقاهرة (6%). وفيما يتعلق بأفضل مدن المنطقة لتأسيس الشركات الصغيرة، اختار المؤثرون وصناع المحتوى دبي (60%)، والرياض (17%)، وأبوظبي (6%).

كما سلط التقرير الضوء على وجهات نظر المؤثرين المختلفة حول شؤون المنطقة، وبسؤالهم عن المجالات التي يعتقدون أن الإمارات تتفوق فيها على المستوى العالمي، أشاروا إلى السياحة (44%)، والحكومة الذكية (15%)، والتكنولوجيا (14%)، والاستدامة (14%). وفيما يتعلق بدور مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» في تشجيع السلوكيات المستدامة في المنطقة، يرى 69% أن الحدث سيسهم في إطلاق المزيد من المبادرات الإيجابية التي يقودها الأفراد والعلامات التجارية.

محتوى

وأشار التقرير إلى أن محتوى ثلثي المؤثرين تقريباً (63%) تناول العام الماضي القضايا التي تهمهم بشكل شخصي، بينما عبر الثلث (35%) عن زيادة كبيرة في نشر هذا النوع من المحتوى على حساباتهم. وبرزت أهمية الذكاء الاصطناعي كأحد الجوانب التي تثير اهتمام المؤثرين وصناع المحتوى في المنطقة، وتباين الرأي حول إيجابيات هذه التقنية وسلبياتها. وأفاد التقرير أن أكثر من نصف المؤثرين (56%) في المنطقة لا يزالون غير واثقين أو حياديين بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في محتواهم، بينما أبدى (29%) إيجابية أكبر تجاه هذه التقنية، ونظر 15% إليها بطريقة سلبية.

ويشهد التسويق عن طريق المؤثرين نمواً لافتاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يتوقع تقرير أصدرته شركة «ستاتيستا» تسجيل نمو سنوي مركب بنسبة 9% خلال السنوات الخمس المقبلة. ويستخدم المؤثرون العديد من المنصات والقنوات والوسائل الإعلامية للتواصل مع المتابعين بطرق مبتكرة، بينما تبحث العلامات التجارية عن أساليب ناجحة ومؤثرة للتواصل مع قاعدة أكبر من الجمهور من خلال التعاون مع المؤثرين.

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