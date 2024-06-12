«طاقة» تتراجع عن عرض لشراء حصة في شركة «ناتورجي» الإسبانية

المصدر: مدريد - أ ف ب

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) القابضة، أمس، أنها تراجعت عن عرضها شراء حصة تزيد على 40 % في شركة «ناتورجي» المورد الرئيسي للغاز في إسبانيا ويملكها صندوقا الاستثمار «سي في سي» و«جي آي بي».

وأعلنت «طاقة» في أبريل أنها تجري مناقشات «أولية» مع الصندوقين لشراء حصصهما في «ناتورجي»، وتجري محادثات مع أكبر مساهم في الشركة «كرايتيريا كايكسا» حول اتفاق تعاون محتمل يتعلق بشركة الطاقة الإسبانية. وقالت «طاقة» ومقرها في أبوظبي في بيان، إن هذه المناقشات «انتهت والصفقة لن تتم». ويمتلك كل من «سي في سي» و«جي آي بي» حوالي 20 % من «ناتورجي».

وأكدت شركة «كرايتيريا كايكسا» الاستثمارية القابضة المساهمة في بنك «لا كايكسا» الإسباني والتي تمتلك 26,7 بالمئة في «ناتورجي» في بيان منفصل أنّ محادثاتها مع «طاقة» انتهت «من دون التوصل إلى أي اتفاق».

وكررت «دعمها» لـ «خطة التحول» التي وضعتها «ناتورجي»، وقالت إنها بدأت مناقشات للعثور على شركاء محتملين «لتسريع» خطة «التحول في مجال الطاقة» المخطط لها من قبل المجموعة الإسبانية.

ولم يحدد أي من «طاقة» أو «كرايتيريا كايكسا» الأسباب التي دفعتهما إلى إنهاء المفاوضات، لكن تقارير إعلامية إسبانية قالت إن المحادثات فشلت بسبب خلافات في تقييمهما لقيمة المجموعة الإسبانية.

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