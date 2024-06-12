«راكز» تطرح رؤيتها للابتكار بمؤتمر إيه تي دي الشرق الأوسط 2024

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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شارك رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، كمتحدث بارز ضمن مؤتمر إيه تي دي الشرق الأوسط 2024، الذي عُقد في أبوظبي، وتم تنظيم المؤتمر تحت شعار «الأفراد أولاً: إعداد القادة وجذب المواهب» برعاية دائرة الثقافة والسياحة، الذي يُعد منصة مهمة لتعريف الحضور على الاستراتيجيات المبتكرة وتبادل أفضل الخبرات والحصول على أحدث المستجدات حول المجريات الحديثة التي تسهم في تشكيل مستقبل سوق العمل.

وأكد جلّاد خلال الجلسة الحوارية التي قدمها مارك تومسون، المدرب العالمي للرؤساء التنفيذيين، حول «الاستراتيجيات العملية للتعلم جنباً إلى جنب مع العمل وتولي القيادة، وفيما يتعلق بأهمية التعلم المستمر»، أن التعلم رحلة متواصلة لا تنتهي، ونجسد في «راكز» هذه الفلسفة من خلال دمج عملية التعلم المستمر في صميم استراتيجيتنا التشغيلية.

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