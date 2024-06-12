«دبي للإنترنت» تشارك في أسبوع لندن للتكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

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تلقي مدينة دبي للإنترنت، وجهة الأعمال الأكبر إقليمياً لشركات التكنولوجيا والمواهب العاملة في مجالاتها في المنطقة منذ 25 عاماً، الضوء على سبل التحفيز على الابتكار بما يعود بفوائد عالمية ملحوظة، وذلك على هامش فعاليات أسبوع لندن للتكنولوجيا الذي يجري تنظيمه في الفترة بين 10–14 يونيو 2024.

ويأتي تنظيم هذا الحدث البارز في ظل إسهام أحدث التطورات على صعيد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في رسم مستقبل جديد لقطاع الأعمال حول العالم.

وتركز مدينة دبي للإنترنت، التابعة لمجموعة تيكوم، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، على الدور المحوري الذي تلعبه منظومة الأعمال المتكاملة الداعمة للابتكار في دبي، فضلاً عن دورها في تطور القطاع ودعم نموه المستدام.

وأشار عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري، إلى دور التكنولوجيا في تغيير معالم حياتنا المعاصرة عبر التأثير في نمط حياتنا اليومية وأساليب عملنا ومجالات استثمارنا، مؤكداً أنه يمكن للمخترعين والمبتكرين إذا توفرت لهم البيئة المحفزة والداعمة إيجاد الحلول المبتكرة والفعالة لمواجهة التحديات العالمية الملحّة.

وقال: «تلعب الشركات الناشئة والمؤسسات دوراً بارزاً في ابتكار الحلول العالمية للتحديات التي تواجهها مختلف القطاعات، بدءاً من المناخ والرعاية الصحية وصولاً إلى القطاع المالي والنقل.

وتقع مسؤولية دعم نمو مثل هذه القطاعات بشكل مستدام على عاتق بيئات العمل المتكاملة والمتخصصة على غرار مدينة دبي للإنترنت الرائدة في القطاع منذ عقود.

وأضاف: «يلعب الدعم الاستراتيجي أيضاً دوراً أساسياً في هذه المسيرة الطموحة، سواء كان ذلك من خلال أجندة دبي الاقتصادية D33، أو خطة دبي السنوية لتسريع تبنّي استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات أو استراتيجية الابتكار في المملكة المتحدة، فالحوكمة الرشيدة المرتكزة على المستقبل هي من العوامل الرئيسية التي تدعم ريادة الأعمال».

وقال: «لطالما حرصت مدينة دبي للإنترنت على انسجام جهودها مع مثل هذه البرامج ذات الرؤية المستقبلية الثاقبة لدعم مسيرة التحول الرقمي الطموحة في المنطقة على مدى 25 عاماً.

وتعد دولة الإمارات والمملكة المتحدة نموذجين مثاليين على دور المواهب المحلية في دعم النمو على المستوى العالمي، حيث تفخر مدينة دبي للإنترنت بدعم رؤيتهما المشتركة لمستقبل مشرق محوره التكنولوجيا».

وتأتي مشاركة مدينة دبي للإنترنت في أسبوع لندن للتكنولوجيا في الوقت الذي تسعى فيه دولة الإمارات والمملكة المتحدة إلى تعزيز سبل التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وريادة الأعمال، علماً أن قيمة التبادل التجاري الثنائي بين الدولتين تتجاوز 113 مليار درهم إماراتي، وقد ارتفعت بنسبة 2.6% في العام 2023 مقارنة بمعدلات العام 2022. وتأتي مشاركة مدينة دبي للإنترنت في أسبوع لندن للتكنولوجيا بعد مشاركتها المثمرة في معرض «جيتكس» أفريقيا، الذي تم تنظيمه في المغرب.

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