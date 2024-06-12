«إي آند»: ملتزمون بالاستحواذ على «PPF تيليكوم»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكدت «إي آند» أنها ملتزمة بإتمام صفقة الاستحواذ على أصول «بي بي أف تيليكوم» في أوروبا قبل نهاية العام. وقالت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية: أصدرت المفوضية الأوروبية بياناً مشيرة إلى أنها بدأت تحقيقاً لتقييم عملية استحواذ مجموعة أي آند لأصول بي بي أف تيليكوم (PPF Telemo) بموجب لائحة الدعم الأجنبي (Foreign Subsidies Regulation FSR).

وكانت «إي آند» قد وقعت بتاريخ 1 أغسطس 2023 اتفاقية إلزامية مع مجموعة PPF للاستحواذ على حصة 50% +1 حصة اقتصادية في أصول شركات الاتصالات، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية للشبكات لمجموعة PPF في كل من بلغاريا، والمجر، وصربيا، وسلوفاكيا، ويبقى إتمام الصفقة خاضعة لاستيفاء الموافقات التنظيمية.

ويعد قرار المفوضة الأوروبية بفتح تحقيق متعمق خطوة إجرائية لا تحكم مسبقاً على نتيجة التحقيق، وتبقى مجموعة إي آند ملتزمة تماماً بالصفقة بهدف إكمالها قبل نهاية العام.

وسوف تواصل مجموعة إي آند إجراء مناقشات بناءة مع المفوضية الأوروبية وتعمل بشكل تعاوني من أجل الانتهاء من مراجعة لائحة الدعم الأجنبي (Foreign Subsidies Regulation FSR) التي تجريها المفوضية.

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