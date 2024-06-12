برجيل القابضة تفوز بذهبية جوائز سعادة الموظفين لفئة التنوع والشمول

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصدت برجيل القابضة، الشركة المتخصصة في مجال توفير خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجائزة الذهبية عن فئة التنوع والشمول في حفل توزيع جوائز سعادة الموظفين، الجائزة الأولى للموارد البشرية من دولة الإمارات، وذلك تقديراً لجهودها الرامية إلى تعزيز الشمولية في مكان العمل.

ووصلت المجموعة أيضاً إلى المرحلة النهائية في فئة أفضل مبادرة للصحة والرعاية عن مسابقة ألعاب برجيل، حيث تعكس الجوائز التزام مقدمي الرعاية الصحية بتعزيز بيئة عمل متنوعة وعادلة وشاملة. تعطي برجيل القابضة الأولوية لبيئة عمل مفتوحة وشاملة، مما يضمن المساواة في المعاملة بغض النظر عن العرق أو الدين أو العمر أو الجنس، ومع التركيز على بناء مؤسسة شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز إمكانية الوصول المادي في مبانيهم ونفذوا نموذج عمل مرناً لدعم الأفراد ذوي الإعاقة.

تتميز مبادرة التنوع والمساواة والشمول التي أطلقتها شركة برجيل القابضة بنهجها الشامل الذي يشمل المساواة بين الجنسين والتنوع الثقافي ومتعدد الأجيال ودعم أصحاب الهمم. توظف المنظمة بفخر أفراداً من جنسيات متنوعة، ونفذت استراتيجية قوية لاكتساب المواهب لضمان العدالة والإنصاف.

وقالت مادهوري أسوال، مديرة مجموعة الموارد البشرية في برجيل القابضة: «إن نجاحنا في الفوز بهذه الجائزة يُعزى إلى الجهود المبذولة في مبادرة التنوع والمساواة والشمول لدينا، حيث يتم تأكيد هذا الإنجاز من خلال التقدم الملحوظ الذي أحرزناه في مجال المساواة بين الجنسين، مع وجود أكثر من 750 قيادة نسائية وتمثيل المرأة بنسبة 54 % في القوى العاملة لدينا».

وقالت تهاني القادري، مديرة التوطين والشؤون الأكاديمية في برجيل القابضة: «نحن سعداء بهذا التكريم، الذي يؤكد التزامنا بتعزيز بيئة شاملة تحتفي بالمساهمات الفريدة للجميع»، وأضافت: «إن مبادراتنا تعمل على تمكين المواهب، مما يضمن دعم الجميع لتحقيق النجاح».وتسلط جائزة سعادة الموظفين الضوء على التحولات المستمرة في مشهد الموارد البشرية في دولة الإمارات، وتشتهر بالشفافية وعملية الاختيار القائمة على الجدارة.

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