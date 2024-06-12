«سبينس» تعلن استيفاء آلية الاستقرار السعري

المصدر: دبي - البيان

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قالت شركة سبينس 1961 هولدنج بي إل سي، إنها استوفت آلية الاستقرار السعري، وذلك طبقاً لنشرة الاكتتاب وبيان التسعير والاتفاقية المبرمة مع شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية لتقديم خدمات الاستقرار السعري.

ووفق إفصاح لسوق دبي، أشارت الشركة إلى أنه عينت شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية لتستمر كموفر سيولة لأسهم الشركة في سوق دبي المالي لمدة 12 شهراً اعتباراً من الاثنين 10 يونيو 2024.

يشار إلى أن أسهم شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي، قد تم إدراجها وبدأ التداول عليها في سوق دبي المالي بتاريخ 9 مايو 2024.

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