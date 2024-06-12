سوق دبي يصعد لأعلى مستوياته في أسبوعين بمكاسب 5 مليارات درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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استعاد سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات أمس، وربح رأسماله السوقي ما يقارب 5 مليارات درهم، وصعد مؤشر السوق بنسبة 0.89% أو ما يعادل 35.41 نقطة، وهي أعلى وتيرة ارتفاع للسوق منذ أكثر من شهر.

وسجل السوق 4008.93 نقاط، وهو أعلى مستوى في أسبوعين، وتحديداً منذ جلسة 27 مايو الماضي. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 673.2 مليار درهم إلى 678.06 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهما «دبي التجاري» ارتفاعات 18 سهماً بسوق دبي المالي، مرتفعاً 4.98%، وصعدت أسهم الوطنية الدولية القابضة 4.7%، وإعمار للتطوير 3.8%، وتكافل الإمارات 3.14%، وإعمار العقارية 2.1%. واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 80.8 مليون درهم، تلاه «دريك آند سكل» بسيولة 54.6 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 37.9 مليون درهم، ليغلق السهم مرتفعاً 1.87%.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 447.1 ألف درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 112.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 111.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، بنسبة 0.01% إلى مستوى 8990.46 نقطة، وربح السوق نحو 25 مليار درهم. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في السوق مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 433.6 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 110.5 ملايين درهم، ثم «بيورهيلث القابضة» بسيولة 82.9 مليون درهم.

ودعم أداء سوق أبوظبي ارتفاع أسهم بيور هيلث القابضة 7.5%، وطاقة 7.2%، وبنك أم القيوين الوطني 5.6%، وبريسايت 4.4%.

مكاسب وسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 30 مليار درهم في تداولات أمس، مدعومة بعمليات شرائية على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.40 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.43 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.75 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و678.06 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.6 مليار درهم، موزعة بواقع 1.26 مليار درهم في سوق أبوظبي، و312.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 522.4 مليون سهم عبر تنفيذ 30.7 ألف صفقة.

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