«دبي للاستثمار» تعيّن «إكس كيوب» موفراً للسيولة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة دبي للاستثمار، تعيين شركة إكس كيوب، خدمات الوساطة وصناعة السوق ومقرها دبي، كموفر للسيولة لأسهمها المدرجة في سوق دبي المالي.

وبموجب شروط الاتفاقية التي تبلغ مدتها عاماً واحداً، ستقوم إكس كيوب بتداول أسهم شركة دبي للاستثمار بشكل مستقل ابتداءً من تاريخ أمس وإدخال عروض الأسعار اليومية ثنائية الاتجاه في نظام التداول في السوق ضمن المعايير المحددة والمتفق عليها، وبما يتوافق مع لوائح وقوانين سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار: يؤكد قرار تعيين شركة إكس كيوب كموفر للسيولة التزام الشركة التام بزيادة قيمة المساهمين من خلال تعزيز السيولة، مما سيعود بالنفع المباشر على مساهمي دبي للاستثمار من خلال تسهيل التداول على المدى القصير وتعزيز تقييم أعلى للسهم على المدى الطويل.

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