اتفاق بين «بيانات» و«إمكان العقارية» لتنفيذ بنية تحتية ذكية للتنقل بـ«جزيرة شا الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت بيانات، المزود لحلول التقنيات الجيومكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإمكان العقارية بأبوظبي أمس، توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع بنية تحتية ذكية للتنقل في «جزيرة شا الإمارات» في منطقة الجرف.

وسيشمل المشروع نظاماً بيئياً متكاملاً للنقل مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، مما يسمح بالقيادة ذاتية التحكم بشكل كامل على أول جزيرة رائدة في أسلوب الحياة الصحية في العالم.

وقع مذكرة التفاهم عبدالله الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بيانات، وسويدان الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة إمكان العقارية، في مقر بيانات. وتقع «جزيرة شا الإمارات» في منطقة الجرف، عند نصف المسافة تقريباً بين أبوظبي ودبي، وتسعى الجزيرة، التي ستكون أيضاً موطناً لعيادة شا الصحية، إلى أن تكون ذاتية التحكم بشكل كبير مع اعتماد ضئيل على المركبات المأهولة.

وبينما ستقوم إمكان العقارية بتطوير البنية التحتية الفعلية للمشروع، ستوفر بيانات البنية التحتية الرقمية الأساسية لتشغيل المركبات ذاتية التحكم والأنظمة غير المأهولة، مثل الخرائط عالية الدقة وتحديد المواقع عالية الدقة، بالإضافة إلى نشر حلول النقل الذكي في شكل حلول رقمية مزدوجة، مما يجعل القيادة الذاتية على الجزيرة ممكنة.

وستلعب تقنية التوأم الرقمي لبيانات دوراً محورياً في دعم رؤية إمكان العقارية لجزيرة شا الإمارات من خلال توفير نسخة افتراضية متقدمة للبنية التحتية الكاملة للجزيرة. وستتيح هذه التكنولوجيا القيام بعملية المراقبة والإدارة في الوقت الفعلي لأنظمة النقل ذاتية التحكم، مما يضمن إجراء عمليات سلسة وبكفاءة عالية دون تدخل بشري.

كما سيُسهل توأم بيانات الرقمي الصيانة التنبؤية وسيحسن تدفق حركة المرور وتعزيز سلامة وموثوقية المركبات ذاتية التحكم. ولا يدعم هذا التكامل إنشاء شبكة نقل مستدامة وذاتية التحكم فحسب، بل يتماشى أيضاً مع التزام الجزيرة بمعايير الصحة والعافية من خلال تعزيز بيئة القيادة الذاتية.

وتم الإعلان عن «جزيرة شا الإمارات» في الجرف في وقت سابق من العام الجاري، وهي تقدم نموذجاً سكنياً جديداً للمنطقة يركز بالكامل على العافية.

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