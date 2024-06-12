اتفاق شراكة بين «دبي لإدارة الأصول» وبنك الإمارات دبي الوطني

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «دبي لإدارة الأصول»، التي تملك وتدير محفظة عقارية تضم 25 مجمّعاً سكنياً معداً للإيجار تحت مظلة «دبي القابضة لإدارة الأصول»، عن إبرامها شراكة جديدة مع بنك الإمارات دبي الوطني، بهدف تعزيز تجربة المقيمين في مجمعاتها السكنية. وتنطوي الشراكة الاستراتيجية على توفير حلول مالية مرنة ومريحة للمقيمين من حاملي البطاقات الائتمانية من بنك الإمارات دبي الوطني تتضمن الاستفادة من خطط تقسيط حصرية عند دفع الإيجار.

ويحظى المقيمون في المجمّعات السكنية التابعة لـ«دبي لإدارة الأصول» بفرصة الاستفادة من خطط تقسيط ميسّرة تتيح لحاملي بطاقات الائتمان بحد ائتماني يتراوح بين 1,000 و150,000 درهم في بنك الإمارات دبي الوطني توزيع دفعات الإيجار على مدار 3 أو 6 أو 12 شهراً بدون نسبة فائدة، مقابل رسوم تدفع لمرة واحدة قدرها 49 درهماً فقط. كما تتوفر خدمة إمكانية الدفع عن طريق الخصم المباشر عبر تطبيق DubaiAM Life، البوابة الرقمية التي تتيح للمقيمين جدولة طلبات الصيانة وتحديد مواعيد الانتقال من المجمّعات السكنية وإليها والتواصل مع مديري المجمّعات.

وقال أحمد السويدي، المدير العام للمجمّعات السكنية لدى «دبي القابضة لإدارة الأصول»: «تهدف هذه الشراكة إلى إتاحة خيار تخصيص خطة تسديد الإيجار للمقيمين بما يلائم تفضيلاتهم الشخصية والمالية، انطلاقاً من جهودنا الهادفة إلى الإسهام في ترسيخ مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات في العالم للعيش والاستقرار».

وقال يوسف سعيد محمد، نائب الرئيس الأول، رئيس الخدمات المصرفية المميزة وإدارة ثروات التجزئة في بنك الإمارات دبي الوطني: «هذه الشراكة ستسهم في تعزيز الرفاه المالي لعملائنا. ونحن حريصون على توفير حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائنا. ولا شك أن إتاحة خيار خطة دفع الإيجار بالتقسيط عبر البطاقات الائتمانية ستوفر مزيداً من المرونة والراحة لعملائنا في إدارة نفقاتهم».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز