ارتفاع أصول إي إن بي دي «ريت» إلى 195 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة إي إن بي دي «ريت»، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول نتائجها السنوية الكاملة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، حيث أظهرت النتائج ارتفاع صافي قيمة أصول إلى 195 مليون دولار أمريكي أو 0.78 دولار أمريكي للسهم الواحد، ما يمثل زيادة قوية بنسبة 8.5% مقارنة بالعام السابق.

كما ارتفعت قيمة المحفظة العقارية لشركة إي إن بي دي «ريت» لتصل إلى 384 مليون دولار بزيادة نسبتها 4% مدفوعاً بمعدل إشغال معزز بنسبة 93%، مرتفعاً بنسبة 88% منذ العام الماضي، وهو الأعلى في تاريخ الشركة.

وقادت الاستثمارات في العديد من العقارات، إلى جانب استراتيجيات إدارة الأصول النشطة، إلى زيادة إجمالي الدخل إلى 34.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ31.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق.

وكان صافي الدخل (بما في ذلك الحركات غير النقدية في التقييمات) أقل قليلاً من السنة المالية السابقة، حيث بلغ 21 مليون دولار أمريكي، وانخفض صافي إيرادات الإيجار أو الأموال الناتجة عن عمليات الشركة، والتي تستثني الحركات غير النقدية في التقييمات والمستخدمة لدفع أرباح الأسهم للمساهمين، إلى 7.8 ملايين دولار أمريكي مقارنة بـ 9.2 ملايين دولار أمريكي في العام السابق، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل، وتعويض مكاسب الإيرادات.

تجديد وتغييرات

وقامت الشركة بتنفيذ أنشطة مهمة لإدارة الأصول خلال العام، بما في ذلك استكمال مشاريع التجديد في برج بن غاطي تيراسيز السكني، وكل من المبنيين 49 و25 في مدينة دبي الطبية، وبيت المها العربي. وشهد العام أيضاً تغييرات في مجلس الإدارة وإدارة الشركة، بما في ذلك تولي علي المزروعي منصب رئيس مجلس الإدارة وسمير كازي منصب الرئيس التنفيذي.

وبعد مراجعة شاملة للمحفظة والتعاملات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بدأت لشركة اي ان بي دي «ريت» في رحلة تحول لمعالجة أداء المحفظة، من خلال وضع خطة شاملة تتمحور حول ثلاث ركائز رئيسية، تشمل تحسين الدخل التشغيلي من خلال نهج تحسين صافي الربح، وإدارة تكاليف التمويل، وتحسين المحفظة لتعزيز العائدات الإجمالية، ومن المتوقع أن تقود هذه المبادرات إلى زيادة الربحية مع تحقيق الفوائد الأولية خلال فترة الـ 6 - 12 شهراً المقبلة.

وقال سمير كازي، الرئيس التنفيذي بشركة إي إن بي دي «ريت»: أدى النهج الاستباقي لإدارة الأصول والتأجير إلى تحقيق أعلى معدلات إشغال منذ عام 2018 وزيادة قيمة المحفظة، كما نتوقع تحقيق المزيد من الزخم الإيجابي لا سيما مع ظروف سوق العقارات المواتية في دبي، والمترافقة مع الطلب الجيد على الأصول المستدامة عالية الجودة، على الرغم من استمرار بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

أرباح

وبلغت نسبة توزيعات الأرباح النهائية المقترحة البالغة 4 ملايين دولار أمريكي مستحقة الدفع للمساهمين إلى 4.1% في السنة من صافي قيمة أصول الأرباح، و9.1% في السنة من سعر السهم، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح لهذا العام إلى 7.5 ملايين دولار أمريكي. وبعد انعقاد الجمعية العامة العادية، وبموجب موافقة المساهمين، سيتم تداول الأسهم بدون أرباح في 30 يوليو 2024، مع تحديد تاريخ التسجيل في 31 يوليو 2024، وتاريخ الدفع في 27 أغسطس 2024.

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