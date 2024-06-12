جائزة أفضل طرح عام أولي في القطاع المالي بالمنطقة لـ«الأنصاري»

المصدر: دبي - البيان

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حصلت «الأنصاري للخدمات المالية» على جائزة أفضل طرح عام أولي عن فئة القطاع المالي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للعام 2023، التي تمنحها المجلة المالية EMEA Finance. ونالت المجموعة هذه الجائزة تقديراً لتميُّز الطرح الأولي العام في 2023 من حيث الكفاءة في التنفيذ والطلب الكبير من قبل المستثمرين.

وجاء الإعلان خلال حفل نظمته المجلة في لندن. وقال راشد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «نعرب عن شكرنا لإدارة وفريق عمل بنك الإمارات دبي الوطني على خبرتهم ودعمهم خلال فترة الاكتتاب العام وما بعدها. وسنواصل التزامنا بتعزيز القيمة التي نتيحها لمساهمينا وشركائنا وأصحاب المصلحة، وسنمضي قُدُماً برحلة نمونا وتطورنا لترسيخ مكانتنا ضمن أبرز المجموعات في توفير الخدمات المالية بالمنطقة».

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