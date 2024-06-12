«عزيزي» تسلّم مشروع «كريك فيوز 2» بمدينة دبي الطبية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت عزيزي للتطوير العقاري إنجاز مشروعها «كريك فيوز 2» في مدينة دبي الطبية، وقد احتفت الشركة بذلك بحضور مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري.

وتم تسليم هذا المشروع قبل الموعد المقرر، ويقع المشروع في منطقة استراتيجية ومن الأفضل ارتباطاً مع مختلف أنحاء المدينة، ويضم 587 وحدة تشتمل على 116 استوديو و436 شقة بغرفة واحدة و35 شقة بغرفتين.

ويضم المشروع حمّامي سباحة وغرفاً للساونا وأخرى للبخار وصالة رياضية مجهزة بالكامل ومنطقة لعب للأطفال، فضلاً عن مجموعة واسعة من المرافق الأخرى. وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «يتمتع المشروع بموقع استراتيجي متميز، ويمثل إضافة إلى أفق دبي الرائع».

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