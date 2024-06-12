4 مليارات درهم التداولات العقارية في الشارقة خلال شهر مايو

المصدر: الشارقة - البيان

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يواصل القطاع العقاري في الشارقة نموه، إذ ارتفع حجم التداولات العقارية في الإمارة إلى 4 مليارات درهم خلال شهر مايو، بزيادة ملحوظة مقارنة بشهر أبريل الذي شهد تسجيل حجم تداولات بلغ 1.7 مليار درهم، وذلك طبقاً لـ«تقرير حركة التداولات العقارية» الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

وأوضح التقرير أن إجمالي المعاملات العقارية التي نفذتها الدائرة خلال شهر مايو الماضي وصل إلى 9,454 معاملة توزعت على مجموعة من التصرفات العقارية المختلفة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع 13.3 مليون قدم مربعة خلال الفترة ذاتها.

ووصل مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر مايو إلى 9,454 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1,250 معاملة، بنسبة 13.2% من عدد المعاملات الكلي، بينما بلغ عدد معاملات الرهن 576 معاملة بنسبة 6.1% من إجمالي المعاملات، وبقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم، بينما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 7,628 معاملة، ونسبتها 80.7% من العدد الكلي للمعاملات.

111 منطقة

وجرت معاملات البيع في 111 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 446 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 432 معاملة من إجمالي المعاملات، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 372 معاملة.

وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 1,122 معاملة، في حين واصلت منطقة مويلح التجارية تصدرها قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع بعدد 280 معاملة، تلتها منطقة روضة القرط بـ135 معاملة، ثم منطقة تلال بـ127 معاملة، ومنطقة الخان بـ75 معاملة. وأما المناطق الأعلى في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 399.7 مليون درهم، تلتها منطقة «تلال» بـ196.3 مليون درهم، ثم منطقة «أم فنين» بـ94.6 مليون درهم، ومنطقة الخالدية بـ84.5 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 88 معاملة، تركزت أغلبها في المدينة القاسمية بواقع 39 معاملة، التي كانت أيضاً أعلى منطقة بحجم التداول النقدي الذي بلغ 22.8 مليون درهم.

وجرت 28 معاملة بيع في مدينة خورفكان، حيث تصدرت منطقة «حي البردي 4» بـ10 معاملات، وكانت هي أيضاً أعلى منطقة بحجم التداول النقدي الذي بلغ 8 ملايين درهم. وفي مدينة كلباء جرت 12 معاملة بيع، تصدرتها منطقة «تجارية سور كلباء» بـ4 معاملات، بينما جاءت منطقة «الطريف 5» كأعلى منطقة بحجم التداول النقدي بـ1.5 مليون درهم.

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