2000 مورد تعليمي في مكتبة «دبي للشركات العائلية» الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، عن إطلاق المكتبة الإلكترونية لمركز دبي للشركات العائلية التي تم تطويرها بالتعاون مع مؤسسة المشاريع العائلية بهدف مساعدة جميع أصحاب المصلحة على دفع عجلة النجاح المستدام لمنظومة الشركات العائلية في دبي.

وستوفّر المكتبة إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات غنية بالمعلومات والمحتوى التعليمي، ويشمل ذلك حوالي 2000 مورد تعليمي تتنوّع بين مقاطع الفيديو، والندوات الإلكترونية، والمقالات، والمدونات الصوتية (البودكاست)، والتقارير البحثية، والأنشطة التفاعلية والرسومات البيانية التوضيحية، كما تتيح المكتبة أيضاً بيانات إقليمية غنية بالإضافة إلى مجموعة مختارة من البرامج التعليمية المدمجة المصممة خصيصاً للشركات العائلية.

ويأتي إطلاق المكتبة الإلكترونية في أعقاب توقيع مركز دبي للشركات العائلية اتفاقية مع مؤسسة المشاريع العائلية، وهي منظمة خيرية تركز على البحوث والمحتوى التعليمي واستدامة المشاريع العائلية، بما يتيح للمركز استخدام المجموعة المتنوعة من الموارد التي توفرها المؤسسة وتقديمها لخدمة الشركات العائلية في دبي. وتساهم هذه الخطوة في تحقيق رؤية مركز دبي للشركات العائلية في دعم منظومة الشركات العائلية، وتعزيز الأثر الاقتصادي لهذه الشركات التي تساهم بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة دبي، عدا عن توظيفها عدداً كبيراً من القوى العاملة.

وجاء إطلاق مركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرف دبي في مايو 2023 ليكون الجهة المعنية بضمان استدامة ونمو الشركات العائلية في إمارة دبي. ويعمل المركز على الارتقاء بتنافسية الشركات العائلية عبر حماية مصالحها وتنظيم نشاطاتها والاستثمار في قياداتها من أجل استدامة مستقبلها.

في الوقت نفسه أصدر مركز دبي للشركات العائلية دليلاً إرشادياً متكاملاً لمساعدة الشركات العائلية في الإمارة على تصميم وتطوير أطر الحوكمة اللازمة لضمان التعاقب القيادي السلس، ودعم استمرارية الشركات.

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