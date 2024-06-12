مالية أبوظبي تنظم فعالية لإطلاق دورة موازنة 2025

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت دائرة المالية - أبوظبي فعالية لإطلاق دورة الموازنة لعام 2025، في إطار تعزيز دورها المحوري لبناء منظومة مالية قوية قائمة على الابتكار ودعم مسيرة الاستقرار والرخاء والازدهار الاقتصادي في الإمارة.

وشهدت الفعالية حضوراً قوياً بمشاركة أكثر من 450 شخصاً من 60 هيئة وجهة حكومية في الإمارة، إلى جانب وكلاء الدوائر ومديرين عمومين ونخبة من كبار المسؤولين.

وناقش المشاركون في الفعالية جملةً من المبادرات المبتكرة والاستباقية لإعداد الموازنة وتخصيص الموارد الحكومية، والتي تشكل ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز رفاهية المجتمع.

وتبادل المشاركون الرؤى والخبرات حول أهم جوانب إعداد موازنة 2025 مع الحرص على تبني أعلى معايير التخطيط الدقيق والمسؤولية المالية والكفاءة في تخصيص الموارد.

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