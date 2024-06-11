طلاب كلية دبي للسياحة يحصدون جوائز «كولينير الإمارات 2024»

المصدر: دبي - البيان

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حصدت كلية دبي للسياحة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي 3 جوائز، فيما فاز طلابها من برنامج فنون الطهي بـ19 ميدالية خلال الدورة السابعة والعشرين من مسابقة «صالون كولينير الإمارات»، التي أقيمت فعالياتها بين 20 و22 مايو ضمن معرض «إكسبو كولينير» في مركز إكسبو الشارقة. وتشكل هذه المسابقة الفعالية الأضخم لفنون الطهي في منطقة الشرق الأوسط، وتُقام تحت رعاية الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة.



وشارك فريق كلية دبي للسياحة في المسابقة تحت إشراف مجموعة من مدربي فنون الطهي البارزين، ومنهم كريستين بيسبروك، وجيرارد جراندانو، وسالي هاندوكو، وحصد طلاب برنامج فنون الطهي في الكلية سبع ميداليات ذهبية، وأربعاً فضية، وثماني برونزية، وجائزتي استحقاق، بالإضافة إلى ثلاث جوائز كبرى. وفازت إيثار شولاك، من المملكة العربية السعودية المقيمة في دبي منذ 13 عاماً، بجائزة أفضل طاهٍ شاب لعام 2024، كما تم تكريم زميلتها نشيطة نزار بجائزة أفضل طاهٍ طالب لعام 2024. وبالإضافة إلى الجوائز الفردية، حازت كلية دبي للسياحة جائزة «أفضل مجهود من كلية طهي لعام 2024».



وتقام مسابقة الطهي الدولية الأكبر من نوعها على مستوى العالم سنوياً على مدار ثلاثة أيام، وتوفر ملتقى للشركات المتخصصة لاستعراض أحدث التوجهات في قطاع الضيافة وخدمات المطاعم، كما أنها منصة تعليمية فريدة حول الفنادق والمطاعم وتقديم خدمات الطعام للمؤسسات والمعاهد المعتمدة في الشرق الأوسط. ويتضمن «صالون كولينير الإمارات» سلسلة من مسابقات الطهي والعروض المتنوعة، ويستقطب مشاركة نخبة من الطهاة المحترفين في الفعاليات الفردية والأنشطة الجماعية على حدٍ سواء.



وتمثل كلية دبي للسياحة منصة تعليمية تمنح الطلاب شهادات دراسية من خلال البرامج المهنية والدورات التدريبية لصقل مهاراتهم العملية في فنون الطهي، والسياحة والضيافة وإدارة الفعاليات. وتحرص الكلية على رفد الكوادر السياحية في الإمارة بمجموعة من المهنيين ذوي الكفاءة العالية تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى ترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، وكذلك تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعلها المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.



وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: «في ظل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، تلتزم كلية دبي للسياحة بالمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وإننا نفخر بالإنجازات التي حققها طلابنا في برنامج فنون الطهي التي تعكس تفانيهم ومهاراتهم التي اكتسبوها على أيدي محاضرين ومدربين مميزين.

وتبذل الكلية جهوداً مستمرة لتكون وجهة ملهمة ومنصة تعليمية تُعنى بتأهيل طلاب المرحلة الثانوية والجامعية ليصبحوا روّاداً بارزين في مختلف المجالات، من خلال تقديم دورات تدريبية وبرامج مهنية مخصصة لرفد قطاع السياحة بالجيل الجديد من الكوادر المؤهلة، والمساهمة في دفع عجلة نمو قطاع السياحة في الإمارة. وتوفر الكلية برامج مخصصة تركز على مهارات الطهي من خلال برنامج التدريب المهني المخصص لفنون الطهي، والذي يهدف إلى توفير منصة جديدة لتأهيل المواهب للعمل في قطاع المأكولات وفنون الطهي. وكلنا ثقة بأن طلابنا الموهوبين سيواصلون الارتقاء بمهاراتهم وإثبات تفوقهم والمساهمة في تعزيز مشهد الطهي النابض في دبي وفي قطاع الضيافة بشكل عام».

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