نتائج قياسية تحققها فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» لقطاع التجزئة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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حققت فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التي اختتمت مؤخراً نتائج قياسية لقطاع التجزئة في دبي، حيث توافد عشرات الآلاف من المتسوقين إلى المتاجر ووجهات ومراكز التسوق المفضلة لديهم في مختلف أنحاء المدينة.

وسجلت متاجر التجزئة المشاركة في الفعالية التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في الفترة من 31 مايو وحتى 2 يونيو، زيادةً في إنفاق المستهلكين وصلت نسبتها إلى أكثر من 100%.

وشارك في دورة العام الحالي أكثر من 3 آلاف متجر تجزئة و565 علامة تجارية قدمت للمتسوقين عروضاً ترويجية هائلة. واستمتع الجميع بتجربة تسوق مميزة مع تخفيضات وصلت إلى 90 بالمئة، وعروض «اشتر قطعة واحصل على الأخرى مجاناً»، إلى جانب مكافآت الاسترداد النقدي على العديد من المنتجات، بما في ذلك الأزياء ومستحضرات التجميل، والأجهزة الإلكترونية، والأدوات المنزلية، وغيرها الكثير.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «فخورون بالنجاح الكبير الذي حققته دورة العام الحالي من فعالية 3 أيام من التخفيضات الكبرى، والتي تم تنظيمها في الآونة الأخيرة، وهو ما يشكل دليلاً قوياً على جهودنا المستمرة لتسريع نمو قطاع التجزئة، بعد أن شهد أكثر من 3 آلاف متجر تجزئة و565 علامة تجارية إقبالاً كبيراً ونشاطاً ملحوظاً في المبيعات في مختلف أنحاء المدينة. ولم يكن هذا النجاح ممكناً من دون دعم الشركاء والجهات المعنية، حيث نواصل العمل معاً لتعزيز مكانة قطاع التجزئة باعتباره ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو المستدام في دبي وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى جعلها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه».

وتعتبر فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» واحداً من الأحداث والمهرجانات التي يتضمنها تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، والذي يهدف إلى تنشيط الأسواق وقطاع التجزئة، فضلاً عن المساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، من خلال استضافتها الفعاليات الكبرى والمميزة على مدار العام.

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