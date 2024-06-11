1.8 تريليون درهم حصة أبوظبي من قطاع الغذاء والمياه عالمياً بحلول 2045

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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يسهم المجمع الاقتصادي الجديد في أبوظبي "AGWA" بوصول حصة الإمارة من قطاع الغذاء والماء عالمياً إلى 1.8 تريليون درهم بحلول عام 2045 استناداً إلى خطط طويلة الأجل لجذب الاستثمار.

وقالت رئيسة المجمع المختص بتنمية الغذاء ووفرة المياه فاطمة الظاهري إن المجمع الجديد سيوفر حزمة من الحوافز المباشرة لجذب الشركات العالمية ورؤوس الأموال إلى القطاع الحيوي عبر العديد من الأنشطة الصناعية والزراعية والتكنولوجيا تتضمن تسهيلات لتوفير الأراضي الخاصة بإنشاء المشاريع وفق نوعية الاستثمار سواء في المناطق الصناعية بالإمارة أو المساحات والمشاريع الزراعية.

وأضافت في تصريحات صحفية في أبوظبي، مساء اليوم الثلاثاء، أن حزمة الحوافز تتضمن أيضاً إتاحة تسهيلات وتنويع مصادر التمويل إلى جانب تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس المشاريع وأيضاً توفير البيئات الحاضنة لدعم الابتكار في مجالي الأغذية والمياه منها مراكز الأبحاث والجامعات.

وأوضحت الظاهري أن المجمع الجديد يتبنى قطاعات أساسية لدعم الغذاء والحياة بمقدمتها الاستثمارات الصناعية في إنتاج البروتينات البديلة والأغذية المستحدثة إلى جانب مشاريع تطوير الزراعة التقليدية، إضافة إلى اخرى في قطاع سلاسل التوريد وقطاع تكنولوجيا المياه.

ووفق الظاهري من المخطط للمشروع أن يجذب استثمارات تصل إلى 128 مليار درهم حتى عام 2045 فيما سيصل إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 90 مليار درهم فيما سيوفر 60 ألف وظيفة منها وظائف جديدة مباشرة للكوادر المواطنة في العديد من القطاعات المستهدفة.

جاءت تصريحات الظاهري خلال فعاليات إبرام المجمع التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية تعاون مع 4 من كبرى شركات البنية التحتية في الإمارة، تتضمن كلاً من موانئ أبوظبي، ومطارات أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع، ومدينة مصدر، بهدف توفير بيئة داعمة لتنمية وتطوير أعمال الشركات الراغبة في الانضمام إلى الكيان الاقتصادي الجديد.

وأوضح المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار بدر العلماء أن اتفاقية التعاون مع شركاء البنية التحتية تعزز من استقطاب رواد الصناعة العالميين إلى مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه "AGWA" الهادف لترسيخ مكانة السوق المحلي كوجهة عالمية رائدة في تطوير وتصدير الحلول المبتكرة في قطاع الغذاء والمياه.

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