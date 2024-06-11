إطلاق محطة مرطبات متنقلة في إطار مبادرة صيفية لسائقي التوصيل في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت ديليفرو عن تعاونها مع علامة المكملات الغذائية هيومانترا لإطلاق محطة مرطبات متنقلة توفر للسائقين مشروبات منعشة أثناء توصيل الطلبات للعملاء في أنحاء دولة الإمارات. ويأتي هذا الإطلاق في إطار مبادرات ديليفرو الصيفية المخصصة للسائقين، التي تهدف إلى تعزيز صحة وسلامة السائقين في مختلف أنحاء الدولة.

وستتوقف الحافلة التي تحمل هوية العلامتين في مجموعة من المناطق الرئيسية بدبي خلال فصل الصيف، بما فيها شارع حصة وسيتي سنتر مردف والصفوح وسيتي ووك. ويمكن للسائقين زيارة المحطة لتعزيز طاقتهم واختيار شراب الإلكتروليتات بنكهة الورد من هيومانترا، إلى جانب زجاجات المياه الباردة.

وتتميز منتجات هيومانترا بخلوها من السكر كما أنها مصنّعة من مكونات طبيعية بالكامل، وتضم مزيجاً من مضادات الأكسدة وستة إلكتروليت أساسية. وينفرد مشروب الإلكتروليتات بسهولة استخدامه بفضل تغليفه المريح، ما يجعله خياراً مثالياً للسائقين للحفاظ على مستويات السوائل في أجسامهم خلال فصل الصيف. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز سلامة وصحة السائقين ويؤكد على التزام ديليفرو المستمر بتحسين مبادراتها كل عام.

قال يزن أبو رقبة، رئيس شؤون العمليات في شركة ديليفرو الشرق الأوسط: "نولي اهتماماً كبيراً بسائقينا ونقدّر دورهم المحوري في أعمالنا. ونسعى من خلال تقديم محطة المرطبات المتنقلة، بالتعاون مع هيومانترا، إلى تطوير مبادراتنا الصيفية التي تتضمن مناطق استراحة مكيفة في حافلات ديليفرو ومواقع إديشنز للمطابخ السحابيه ومواقع هوب للبقاله، بالإضافة الاستثمار في معدات السائقين وتنظيم فعاليات موسمية مخصصة لهم. ونحرص من خلال مبادراتنا الصيفية على دعم السائقين بمختلف الطرق، وتعزيز طاقتهم وانتعاشهم، وتقدير المهام التي يقومون بها أثناء القيادة خلال الصيف".

وتعتزم ديليفرو إعادة إطلاق مجموعة من مبادراتها الصيفية الرامية إلى تحسين راحة وسلامة السائقين خلال فصل الصيف، ويشمل ذلك محطات الاستراحه المكيفه وتوزيع المياه المبّردة والعصائر ومعدات السائقين، إضافةً إلى إقامة الفعاليات الموسمية الخاصة بالسائقين. كما طبّقت ديليفرو إجراءاتها السنوية المتعلقة بتنظيم جدول العمل الخاص بها، والذي يضمن عدم عمل السائقين لأكثر من ساعتين خلال ساعات الذروة في منتصف النهار، مما يساعدهم على إدارة مهامهم بفعالية خلال اليوم.

حافلات رو

بدءاً من الأول من يونيو وحتى نهاية فصل الصيف، ستوفر ديليفرو أسطولاً من حافلاتها المكيّفة في جميع أنحاء دبي وأبوظبي والعين وعجمان والشارقة ورأس الخيمة. وستعمل الحافلات الكبيرة والصغيرة كمناطق استراحة متنقلة على مدار الأسبوع، مما يتيح لهم فرصة مثالية للاستراحة من الطقس الحار. وقد تم تصميم الحافلات بشكل مميز ليعكس الهوية البصرية لديليفرو، لتضمن عثور السائقين بسهولة على الحافلات للتبريد والاسترخاء بين مواعيد طلبات التوصيل. وبالإضافة إلى مناطق الاستراحة المتنقلة في الأماكن التي يتواجد فيها السائقون بكثافة عالية، تقدم مواقع إديشنز وهوب في دبي وأبوظبي نقاط راحة للسائقين.

توزيع المياه

تبذل ديليفرو كل عام جهوداً للتواصل الفعّال مع السائقين، وتزويدهم بنصائح وإرشادات قيّمة حول أهمية الحفاظ على مستويات ترطيب سوائل الجسم والحماية من درجات الحرارة العالية، فضلاً عن إعطاء الأولوية لراحة السائقين وسلامتهم طوال الموسم. وتوزع ديليفرو المياه على جميع السائقين، مع توفير محطات موزعات المياه المخصصة لإعادة تعبئة عبوات المياه. وتهدف ديليفرو إلى مواصلة تشجيع السائقين على استخدام محطات إعادة تعبئة المياه التابعة لمبادرة دبي تبادر، المتواجدة في جميع أنحاء الإمارة من خلال توزيع أعداد إضافية من عبوات المياه القابلة للتعبئة. كما تم حثّ المطاعم على توفير المياه ومناطق الراحة للسائقين، في حين يتم تشجيع العملاء على توفير المياه للسائقين عند استلام طلباتهم.

معدات السائقين

تقوم ديليفرو باستثمارات كبيرة في معدات السائقين بهدف تحسين راحتهم خلال فصل الصيف. ويشمل ذلك سترات التبريد المصممة لخفض درجة حرارة الجسم ومناشف التبريد. وتعمل الشركة على تركيب أغطية الزجاج الأمامي على دراجات السائقين من أجل حماية هاتف السائق ودراجته مع تحسين الرؤية.

الفعاليات الموسمية الخاصة بالسائقين

بالإضافة إلى المبادرات الصيفية، سينظم قسم عمليات السائقين في ديليفرو مبادرات للسائقين تتضمن أنشطة رياضية داخلية. وتعمل الشركة على ترسيخ مكانتها الرائدة في سلامة السائقين من خلال التعاون مع هيومانترا وتنفيذ مجموعة متنوعة من المبادرات، مما يضمن للسائقين القيادة خلال أشهر الصيف براحة وأمان.

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