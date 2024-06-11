إي اف چي هيرميس تقدم خدماتها الاستشارية لإدراج مجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة»

المصدر: الكويت - البيان

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أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح الخاص لمجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة»، بقيمة 147 مليون دولار في مؤشر السوق الأول ببورصة الكويت، وهي شركة رائدة على الساحة الإقليمية في توفير حلول الموارد البشرية المتكاملة بالإضافة إلى خدمات الدعم المتواصل للمشروعات بالإضافة إلى الخدمات العقارية. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك للصفقة.

وشهدت الصفقة قيام مجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة» بطرح 30% من إجمالي أسهمها المُصدرة بسعر 500 فلس كويتي للسهم، لتبلغ بذلك القيمة السوقية للشركة 150 مليون دينار كويتي، (بما يعادل 489 مليون دولار أمريكي). وتهدف مجموعة بيوت الاستثمارية القابضة من عملية الطرح المذكورة من خلال الاكتتاب الخاص إلى تنويع قاعدة المساهمين وتعزيز منظومة الحوكمة بالمجموعة، فضلًا عن التوسع بنطاق تواجدها بالسوق وتنمية شبكة شراكاتها الاستراتيجية.

وتعد هذه الصفقة أول عملية طرح في بورصة الكويت منذ عامين، وذلك بعد إتمام صفقة طرح شركة علي الغانم، والتي لعبت إي اف چي هيرميس دورًا محوريًا في إتمامها. شهدت عملية الاكتتاب الخاص إقبالاً كبيرًا من المستثمرين المؤهلين، مما يؤكد جذب سوق الكويت للمجتمع الاستثماري بفضل المقومات والفرص القوية التي ينبض بها، وهو ما يعكس حرص شركة إي اف چي هيرميس على اقتناص عملائها لهذه الفرص الاستثمارية الواعدة.

وفي هذا السياق، أعرب مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي لعبته إي اف چي هيرميس في نجاح هذه الصفقة الاستراتيجية، وهو ما يعكس قدرة الشركة ومكانتها الرائدة بالأسواق الإقليمية التي تؤهلها للشراكة مع الكيانات الكبرى مثل مجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة» لتحقيق أهداف النمو التي تتبناها والتوسع بقاعدة مستثمريها. وأوضح جاد أن مجموعة «بيوت الاستثمارية القابضة» تتميز بتنوع فريد لنموذج أعمالها، وهو بمثابة ركيزة قوية للنمو المستدام. وأكد جاد على حرص إي اف چي هيرميس على دعم مجموعة بيوت في هذه المرحلة الجديدة من مسيرتها لتحقيق أهداف النمو التي تتبناها.

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