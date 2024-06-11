وزارة المالية: 30 يونيو آخر موعد لاستلام طلبات استرداد أرصدة بطاقات الدرهم الإلكتروني
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أعلنت وزارة المالية أن 30 يونيو 2024 هو آخر موعد لاستلام طلبات استرداد أرصدة بطاقات الدرهم الإلكتروني .
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "نود إعلامكم أن آخر موعد لاستلام طلبات استرداد أرصدة بطاقات الدرهم الإلكتروني هو 30 يونيو 2024".
وأضافت: "يرجى التأكد من استرداد الرصيد المتبقي في بطاقتكم قبل التاريخ المذكور من خلال تقديم الطلب على الموقع الالكتروني لوزارة المالية http://mof.gov.ae ، علماً بأنه يمكنكم استخدام خيارات الدفع العالمية لسداد رسوم الخدمات الحكومية".