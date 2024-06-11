موانئ دبي العالمية تحصد أربع جوائز في مجال التمويل والاستدامة

المصدر: البيان

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حازت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، المزوّد العالمي الرائد للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية المتكاملة، خلال الأسبوع الماضي، على سلسلة من الجوائز المالية المرموقة تقديراً لإنجازاتها الرائدة في حلول البنية التحتية المبتكرة والتمويل المستدام.

وخلال ثلاث فعاليات احتفالية مالية منفصلة، حصدت مجموعة موانئ دبي العالمية الرائدة أربع جوائز لهذا العام، وهم: جائزة أفضل صفقة للقروض التي تزيد قيمتها عن 750 مليون جنيه إسترليني؛ وجائزة أفضل صفقة إعادة تمويل؛ وجائزة أفضل صفقة نقل؛ وجائزة أفضل صفقة لسندات الشركات عن صكوكها الخضراء لمدة 10 سنوات.

وتُعدّ هذه الجوائز المرموقة تعزيزاً لمكانة مجموعة موانئ دبي العالمية الرائدة في قطاعي التمويل التقليدي والإسلامي، كما تؤكد التزامها بالممارسات التجارية المسؤولة تجاه البيئة، وبمشاريع البنية التحتية المؤثرة التي تنفذها للمساهمة في تنمية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث أتاحت القروض المبتكرة التي تقدمها المجموعة مواصلة إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى، وتقديم حلول مبتكرة لأصحاب بضائع الشحن في جميع أنحاء العالم.

وخلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك الذي أقيم في 5 يونيو، حصلت الصكوك الخضراء التي أصدرتها موانئ دبي العالمية لأجل 10 سنوات، وبلغت قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي، على جائزة أفضل سندات الشركات للعام. ويؤكد هذا النجاح طلب المستثمرين القويّ على فرص الاستثمار المستدامة بمشاركة مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين.

وتساهم هذه الصكوك الخضراء، المُدرجة في بورصتي ناسداك دبي ولندن بدعم جهود مجموعة موانئ دبي العالمية الهادفة إلى إزالة الكربون على المستوى العالمي، وذلك من خلال عائدات مخصّصة للمشاريع الخضراء في مجالات الكهرباء والطاقة المتجدّدة والنقل النظيف وكفاءة الطاقة. وتُعدّ إزالة الكربون محوراً أساسياً لتركيز المجموعة التي التزمت بتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية بحلول العام 2050.

أما خلال حفل توزيع جوائز أفضل صفقات العام من رابطة جمعية أمناء الخزينة للشركات العالمية، حصدت صفقة مجموعة موانئ دبي العالمية ثنائية الشريحة بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي جائزة صفقة القروض التي تزيد عن 750 مليون جنيه إسترليني. وجمعت هذه الصفقة المبتكرة بين فئتي القروض التقليدية والإسلامية مع هيكلية سداد مميزة من نوعها لأجل 7 سنوات.

وبالإضافة إلى ذلك، حازت مجموعة موانئ دبي العالمية على جائزتين هامتين خلال حفل توزيع جوائز مجلة جوائز البنية التحتية العالمية "آي جيه جورنال جلوبال"؛ حيث حصد ميناء جبل جائزة أفضل صفقة إعادة تمويل لهذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين حصلت محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة على جائزة أفضل صفقة نقل لهذا العام.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": «تؤكد هذه الجوائز على الجهود الدؤوبة التي تبذلها مجموعة موانئ دبي العالمية بهدف تحقيق الريادة في الحلول المالية المبتكرة لمواجهة تحدّيات البنية التحتية العالمية التي تركز على الاستدامة البيئية. وتشير الجائزة التي حازت عليها الصكوك الخضراء تحديداً إلى ريادتنا في مجال التمويل المستدام، وانسجام أعمالنا مع أهدافنا البيئية العالمية. وسنواصل بذل هذه الجهود الرائدة لتعزيز مكانة دبي كمركز مالي عالمي".

وقال يوفراج نارايان، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": «يعكس هذا التقدير العالمي ثقة المجتمع المالي الدولي بقدرة مجموعة موانئ دبي العالمية على إدارة الهياكل المالية المعقدة، وحرصها على تعزيز النموّ الاقتصادي المستدام. ولا تقتصر فوائد هذه المشاريع التي ننجزها على تحقيق قيمة طويلة المدى لأصحاب العلاقة لدينا فحسب، بل تساهم أيضاً بتقديم دعم كبير لاقتصادات الدول التي نعمل فيها".

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