مشاريع مدينة مصدر تحصل على شهادتين بلاتينية وذهبية

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت مدينة مصدر عن حصولها على شهادتي «وايرد سكور» من الفئة البلاتينية و«سمارت سكور» من الفئة الذهبية الصادرتين عن شركة «وايرد سكور» العالمية لاعتماد معايير التكنولوجيا في قطاع المباني والمنشآت، وذلك في مشروعيها المرتقبين «مجمع مدينة مصدر» و«ذا لينك» على التوالي.

وتُعدّ الشهادات التي تمنحها شركة «وايرد سكور» معياراً عالمياً لتقييم مدى التكامل الرقمي ضمن المشاريع العقارية الحضرية. وتتمثل رسالتها، على غرار شهادات «لييد» للريادة في تصاميم المباني المستدامة وكفاءة الطاقة، في وضع المعايير العالمية لمستوى التكنولوجيا في المباني لجعلها مباني ذكية ومترابطة، بما يسهم في بناء مستقبل مرن قائم على التعاون والابتكار.

ويضم «مجمع مدينة مصدر» سبعة مبانٍ تجارية، بمساحة إجمالية تبلغ 50 ألف متر مربّع، ويوفّر هذا المجمّع مساحات مكتبية حديثة مجهّزة بأحدث الوسائل، لتوفير اتصال رقمي استثنائي والعديد من المزايا الذكية الأخرى.

أما مشروع «ذا لينك»، والذي من المقرّر إنجازه في عام 2025، فيضمّ 5 مبانٍ تجارية وسكنية بمساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع. ويوفر هذا المشروع بيئة عقارية مرنة متعددة الاستخدامات، تدمج بسلاسة بين المساحات السكنية والمكتبية وتوفر بنية تحتية تكنولوجية متطورة.

وقال بنجامين رمزي، مدير أول للتطوير والاستثمار العقاري المستدام في مدينة مصدر: «تعكس هاتان الشهادتان اللتان حصلت عليهما مدينة مصدر اليوم للمرة الأولى التزامنا بتوفير أفضل الحلول العقارية لشركائنا والمستأجرين على حدّ سواء».

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