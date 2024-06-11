28 % ارتفاع قيمة منظومة الشركات الناشئة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشف التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة للعام 2024 (GSER) الصادر عن شركة الاستشارات والأبحاث العالمية Startup Genome، خلال أسبوع لندن للتكنولوجيا، تصنيف أبوظبي كأسرع منظومات الشركات الناشئة نموّاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث سجلت زيادة في القيمة بنسبة 28%.

ويركز التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة، المعزّز بأقوى أنظمة مراقبة جودة البيانات في العالم، على تحليل منظومات الشركات الناشئة، والتي تضم ما يزيد على 4.5 ملايين شركة موزعة على أكثر من 300 منظومة للابتكار في مجال ريادة الأعمال. كما يقدم التقرير رؤى جديدة مدعومة بالبيانات، ومعرفة معمّقة حول توجّهات الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم، ويقوم بتصنيف أفضل 40 منظومة عالمية وناشئة، بالإضافة إلى التصنيف الموسّع بحسب المناطق حول العالم.

وأوضح التقرير أن أبوظبي حققت 4.2 مليارات دولار من القيمة في منظومة شركاتها الناشئة خلال الفترة من 1 يوليو 2021 إلى 31 ديسمبر 2023، بما يُمثّل نموّاً سنوياً مركباً بنسبة 28% مقارنة بالفترة السابقة من 1 يوليو 2019 إلى 31 ديسمبر 2021. وتعتبر قيمة المنظومة مقياساً للأثر الاقتصادي؛ حيث تُحسب على أساس قيمة بيع الأسهم وتقييمات الشركات الناشئة.

كما ارتفع تصنيف أبوظبي 15 مركزاً مقارنة بالعام السابق، ليدخل نطاق مجموعة المراكز 61 - 70.

وخلال الفترة من 1 يوليو 2021 إلى 31 ديسمبر 2023 بلغ إجمالي تمويلات الشركات في مراحل التأسيس المبكرة 284 مليون دولار، في حين وصل إجمالي تمويلات رأس المال المُخاطر بين عامي 2019 و2023 إلى 1.06 مليار دولار.

واحتلّت أبوظبي المرتبة 5 على معيار التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو معيار يقيس درجة الابتكار خلال التمويل في مراحل التأسيس، ونشاط المستثمر.

وحققت أبوظبي المرتبة 5 على معيار المواهب والخبرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يقيس توجّهات أهم عوامل الأداء على المدى البعيد.

وحلت أبوظبي ضمن أفضل 10 منظومات على معيار المعرفة في المنطقة، وهو معيار يقيس مستوى الابتكار من خلال الأبحاث وبراءات الاختراع. وحلت ضمن أفضل 15 منظومة من حيث المواهب معقولة الرواتب، وهو معيار يقيس القدرة على توظيف المواهب في مجال التكنولوجيا.

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