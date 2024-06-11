فتح باب التسجيل في جائزة الشارقة للتميز للعام 2024

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إطلاق الدورة الجديدة من جائزة الشارقة للتميز لعام 2024، التي تنظمها سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، لتكريم الشركات والمنشآت والأفراد الذين حققوا مستويات عالية من التميز والنجاح في مجال الأعمال، وتعزيز ثقافة الابتكار، وتشجيعاً للقطاع الخاص الإماراتي والخليجي، على تبنّي أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وأوضحت غرفة الشارقة أن باب التسجيل مفتوح حتى نهاية ديسمبر 2024، داعية مختلف شركات القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في دولة الإمارات، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى المشاركة في الجائزة، والاستفادة من المزايا والدورات والبرامج التوعوية التي ستنظمها الغرفة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع مراحل تقييم المرشحين، التي تتم بناءً على معايير دقيقة، تشمل الجودة، والابتكار، والتأثير الإيجابي في المجتمع.

ودعا عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، كافة المنشآت الاقتصادية على مستوى الشارقة والإمارات والخليج العربي، إلى التسجيل في الجائزة، التي أصبحت علامة بارزة في تقدير الإنجازات الاستثنائية في عالم الأعمال، في إطار التزام غرفة الشارقة بدعم منشآت القطاع الخاص، وتوفير كافة الإمكانات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات، والمساهمة في تعزيز ثقافة الابتكار والتميز، واستلهام قصص النجاح التي تبرزها الجائزة، باعتبارها أيضاً تمثل منصة لتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات في المنطقة.

من جانبها، أكدت ندى الهاجري المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز، أن إجراءات التسجيل في الجائزة، تمتاز بالسلاسة، وتتطلب من المتقدمين زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة، وتعبئة طلب التسجيل، مع تحديد فئة المشاركة، وإضافة نسخة عن الرخصة التجارية السارية، وشهادة العضوية من غرفة التجارة والصناعة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص، وبعد تسلم طلب التسجيل، يتكفل مكتب الجائزة بمراجعة الطلب والرد على المنشأة، وفي حال الموافقة على طلب التسجيل، سيتم إرسال ملف المشاركة الخاص بالفئة المختارة، لتعبئته، وتسليمه في الموعد النهائي.

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