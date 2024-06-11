تخريج الدفعة التاسعة من برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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شهد برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال، البرنامج المتميز لتدريب الخريجين على الإدارة، والذي يحظى برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخريج الدفعة التاسعة من المنتسبين للبرنامج، وذلك في خلال حفل أقيم في المقر الرئيس لمجموعة طيران الإمارات.

وضمت الدفعة الأحدث من خريجي البرنامج، 36 منتسباً من 20 دولة، تم اختيارهم في سبتمبر الماضي، من بين أكثر من 12,500 متقدم، وتلقى المنتسبون برنامجاً تعليمياً شاملاً، يعتمد على منهجية اختبارية قائمة على التدريب العملي في المشاريع، وذلك بالتعاون مع شركاء التعليم المرموقين، بما فيهم أكاديمية بي دبليو سي الشرق الأوسط، وكاباديف، وبون للتعليم.

وبالتوازي مع التعليم الصفَي، تلقى الخريجون تدريبات عملية ضمن مشاريع الاستشارات الاستراتيجية، التي تناولت تحديات واقعية تواجه العديد من الشركاء، وضمت قائمة الشركاء في الدورة الحالية، عدداً من الجهات البارزة في دبي، بما في ذلك مجموعة طيران الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومدينة إكسبو دبي، إلى جانب دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومؤسسة دبي للمستقبل، وشركة فالكون وشركائها.

وافتتح جيمس مهوجن المدير العام لبرنامج دبي لتدريب رواد الأعمال في شركة فالكون وشركائها، حفل التخرج، بكلمة ترحيبية، هنأ فيها الخريجين على إنجازاتهم الاستثنائية، ثم ألقت أميرة الفلاسي نائب رئيس الموارد البشرية للتدريب والكفاءات في مجموعة طيران الإمارات، وشركاء برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال، كلمة، أكدت خلالها على أهمية رعاية القادة العالميين المستقبليين في مشهد الأعمال الحيوي في دبي.

وتخلل الحفل منح عدد من الجوائز الخاصة للخريجين المتميزين، نظير مساهمتهم في إثراء البيئة التعليمية، وإمكاناتهم القيادية البارزة، والتزامهم بالمعايير المهنية، وأدائهم الاستثنائي خلال مرحلة التدريب الوظيفي، كما تم تكريم شركاء «برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال»، تقديراً لالتزامهم ودعمهم للبرنامج.

يُشار إلى أن برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال، تلقى طلبات انتساب من 166 دولة، لدورته العاشرة، المقرر انطلاقها في سبتمبر القادم، ويتطلع القائمون على البرنامج إلى الترحيب بالمنتسبين، ومساعدتهم على بدء مسيرتهم المهنية في دبي، وهو برنامج ممول بالكامل، يتيح للخريجين المتميزين تطوير مهاراتهم في مجالات الإدارة والقيادة والتخطيط الاستراتيجي.

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