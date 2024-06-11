الشارقة الرابعة خليجياً في تصنيف منظومة الشركات الناشئة 2024

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف «التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة 2024» الصادر عن «ستارت أب جينوم» و«الشبكة العالمية لريادة الأعمال»، صعود الشارقة إلى المركز الرابع خليجياً والمركز السابع ضمن تصنيفات منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالمقارنة مع التقرير الصادر عام 2023، نظراً لتنامي تأثيرها وتنافسيتها في مشهد الشركات الناشئة العالمية، محققة قفزة نوعية في دعم وتعزيز قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال على الصعيد العالمي.

ويضيء التقرير، الذي تم الإعلان عنه خلال «أسبوع لندن للتكنولوجيا»، على مزايا منظومة الشركات الناشئة في الشارقة في قطاعات تشمل التكنولوجيا النظيفة، والصناعات الرقمية والإبداعية، والتكنولوجيا التعليمية، التي أظهرت وفرة في المواهب والموارد الداعمة، ونشاطاً ملحوظاً لنمو أعمال الشركات الناشئة.

جمع العقول الطموحة

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، أبرز المؤسسات الحاضنة للشركات الناشئة في الشارقة: «إن حصول الإمارة على المركز الرابع خليجياً، والسابع في تصنيف منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يؤكد على نجاح استراتيجية الإمارة في تركيزها على ريادة الأعمال. إن منظومة الشركات الناشئة في الإمارة تتسم بأنها صديقة للمستثمرين والأعمال، وملتزمة بإثراء وتعزيز نهج الابتكار، وهو ما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً حيوياً يجمع العقول الطموحة التي تستشرف المستقبل، ونحن ماضون في مسيرتنا، حيث يُشكّل هذا الإنجاز خطوة جديدة نحو تعزيز عزمنا والتزامنا بتمكين رواد الأعمال، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة والعالم».

وقالت نجلاء المدفع، نائبة رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «إن صعود الشارقة إلى المرتبة الرابعة على مستوى دول مجلس التعاون، والسابعة في تصنيف أفضل منظومات الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعكس التزامنا باستثمار ريادة الأعمال لتحقيق التحوّل الإيجابي، فمن خلال دعم المواهب والمشاريع المحلية، وإبرام الشراكات مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية في منظومة الأعمال، نجحنا في ترسيخ بيئة تُركّز على تطوير مؤسسي الشركات الناشئة، وتزدهر فيها المشاريع المبتكرة في مراحل مبكرة من خلال الوصول إلى المواهب ورأس المال والأسواق».

300 منظومة ريادية

ويستند «التقرير العالمي لمنظومة الشركات الناشئة» إلى بيانات شاملة تتضمن أكثر من 4.5 ملايين شركة ضمن أكثر من 300 منظومة ريادية عالمية مبتكرة. وتضم منظومة الشركات التي يدعمها مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) أكثر من 500 مؤسس و18.000 رائد أعمال شاب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز