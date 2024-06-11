«زوهو» تكشف عن منصة جديدة لإدارة علاقات العملاء

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت زوهو، وهي شركة تكنولوجيا عالمية تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، أمس، إتاحة الوصول المبكر إلى منصة «إدارة علاقات العملاء للجميع» الجديدة كلياً وتطرح هذه المنصة المبتكرة حزمة جديدة من القدرات التي تم تصميمها لتسهيل استخدام حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) للشركات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقياو. وكشفت زوهو أيضاً عن إضافة جديدة إلى عروض أدوات المطورين لديها.

قال حيدر نظام، رئيس شركة زوهو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تُعطي الشركات اليوم الأولوية للتكنولوجيا العصرية التي تمكنها من تحسين القيمة، وتعظيم ميزاتها التنافسية، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الجديدة، في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة. ونحن نركز بصفة مستمرة على تطوير عروضنا الحالية».

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