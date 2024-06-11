محمد العبار يدعو خلال منتدى خدمات الأغذية لتشجيع نمو العلامات التجارية المحلية

المصدر: دبي - البيان

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اجتمع عمالقة الصناعة في منتدى خدمات الأغذية لمجموعة مطاعم الإمارات ومنتدى اميجز ريتيل مي للصناعات الغذائية الذي عقد في فندق جي دبليو ماريوت مارينا في دبي مؤخراً. واستقطب المنتدى أكثر من 400 مشارك، وأكثر من 100 متحدث، وشهد إقامة أكثر من 20 جلسة.

وخلال المنتدى، شدد محمد العبار، مؤسس نون، على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشهد الصناعات الغذائية بالدولة. وقال: «لقد أنعم الله علينا ببيئة آمنة للغاية لنمو الصناعة، وذلك بفضل قيادة البلاد. وتوفر الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 70 بالمائة من إجمالي 30 ألف منتج غذائي». وأضاف قائلا: يجب علينا تشجيع نمو العلامات التجارية المحلية.

وتوقع أميتاب تانيجا، رئيس تحرير اميجز ريتيل أن ينمو سوق الخدمات الغذائية في دولة الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب ملحوظ يبلغ 17.09 في المائة، ومن المحتمل أن يصل إلى 43.98 مليار دولار بحلول عام 2029. فيما يتوقع أن تصل قيمة تجارة التجزئة للأغذية والبقالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 216.3 مليار دولار بحلول عام 2026. وقال: نرى بوضوح أن متطلبات المستهلك تتطور بشكل أسرع من أي وقت مضى.

استدامة

وقال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: تأتي الاستدامة والتوريد المحلي في مقدمة استراتيجيتنا. ومن خلال إعطاء الأولوية لهذه الجوانب، فإننا لا ندعم الاقتصاد المحلي فحسب، بل نضمن أيضًا استمرارية عملياتنا على المدى الطويل. هدفنا هو الريادة في توفير منتجات عالية الجودة من مصادر محلية لعملائنا.

انتعاش قطاع الضيافة

وأوضح أميت ناياك، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مطاعم الإمارات ونائب رئيس شركة هاما الشرق الأوسط وأفريقيا، أنه في أعقاب جائحة «كوفيد 19»، شهد قطاع الضيافة في الإمارات انتعاشاً قوياً، مع ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بنسبة 22 بالمائة ليصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2029. وباعتبارها منظمة مجتمعية غير ربحية، تلتزم مجموعة مطاعم الإمارات بالعمل بشكل وثيق مع الهيئات الحكومية للحفاظ على فرص الأعمال وتعزيزها لحظة محورية للتعاون والابتكار في صناعتنا في دولة الإمارات.

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