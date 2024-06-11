«الليث» تختتم موسماً ناجحاً لفعاليات 2024/2023

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت «مجموعة الليث»، إحدى الشركات المتخصصة بتوفير الحلول الشاملة المؤقّتة للمشاريع في الشرق الأوسط، سلسلة فعالياتها الرئيسة لموسم شتاء 2023/2024، حيث قامت خلال هذه الفترة بتنفيذ أكثر من 65 مشروعاً، ووسّعت بشكل كبير نطاق حضورها في المنطقة.

تضمّنت الإنجازات البارزة للشركة خلال الموسم الماضي، الدعم لفعاليات «مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ» (COP 28)، وحفلات الفنّان العالمي إد شيران، التي حضرها ما يزيد على 60,000 شخص.

إلى جانب ذلك، كان هناك العديد من المناسَبات الأخرى، مثل «مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية»، حيث قامت الشركة بإنشاء هياكل سقالات دقيقة لتعزيز التجربة الغامرة للجمهور. أما بالنسبة لعمل الشركة في «مهرجان أنتولد دبي 2024»، فقد تم من خلاله أيضاً تسليط الضوء أكثر على قدرتها بتوفير بنية تحتية استثنائية، والدعم اللازم للمناسَبات الضخمة.

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